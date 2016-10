Insändare: Mät infraljudet från vindkraftverken

Det man inte mäter finns inte. Kanske ett fall för miljömedvetna forskare vid Mittuniversitetet?

De låga frekvenser som myndigheterna ställer krav på i samband med vindkraftsetableringar är de lägsta hörbara frekvenserna. På ännu lägre frekvenser, det så kallade infraljudet, ställs inga krav då man saknar normerad teknik för att mäta dessa frekvenser.

Infraljudet består av regelbundna lufttrycksförändringar med så låg frekvens att normerade instrument inte reagerar. Det är dessa tryckförändringar som gör att fönster och skåp kan börja skallra och att människor börjar må dåligt.

En svårighet vid mätningen är att infraljudet bara uppstår under viss tid och under vissa vindförhållanden. Mätutrustning måste därför finnas på plats under en längre tid. En utrustning där mätningen går i gång automatiskt när störande lufttrycksförändringar, infraljud, uppstår. Tidpunkt, styrka och frekvens på lufttrycksförändringarna ska loggas för senare analys.

Sådan utrustning kan placeras hos berörda fastigheter. Ett nätverk finns redan. Länsstyrelsen i Härnösand är för vår del handläggare av miljöfrågor kring vindkraften.

Även om det inte ligger i regeringens intresse att påvisa några som helst nackdelar med vindkraften, borde länsstyrelsen med hänsyn till lokalbefolkningens hälsa kunna sponsra ett projekt vid Mittuniversitetet.

Ett projekt som mäter infraljudet hos berörda fastigheter kopplat till hälsomässig påverkan på befolkningen.

Björn Wahlberg