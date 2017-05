Insändare: Mörkblå moderatpolitik kan drabba arbetslösa hårt

Personer som blir arbetslösa under en moderatledd regering, Gud förbjude, kommer att drabbas mycket hårt, men alla med höga inkomster och ägare till miljonvillor kommer att få betala lägre eller oförändrad skatt.

Det är Moderata arbetslöshetspartiets politik. Enligt deras senaste, eller nygamla, budgetförslag, att sänka skatterna, föreslår man bland annat:

Försämrad a-kassa: Första 100 hundra dagarna skulle ersättningen sänkas från 910 kronor per dag till 760. Ersättningsdag 101 till 265 sänks ersättningen till 680 kronor.

Man vill begränsa den totala ersättningsperioden från 300 dagar till max 265. Alla som mister sin anställning kommer att drabbas eller straffas mycket hårt.

En arbetslöshetsperiod på 125 dagar för en person med en lön på 28 000 kronor per månad kommer att få 17 000 kronor mindre i ersättning, eller 136 kronor per dag under denna period. Det är mörkblå moderatpolitik i ett nötskal.

Leif Å