Insändare: Självrannsakan mer konstruktivt än förnekelse

Att förneka mobbning, trakasserier och i förlängningen de mycket allvarliga arbetsmiljöproblemen vid avdelningen för socialt arbete, SOA, gör varken problemen eller dess konsekvenser mindre – tvärtom!

Att iscensätta sin spelade förvåning genom att "rasa i pressen” kommer dock inte att lösa några av deras problem. I stället borde personalen vid SOA nu ta tillfället i akt och komma ur förnekelsestadiet vad gäller såväl individuella som grupprelaterade beteendeproblem.

Det nuvarande förnekelsestadiet visar också hur lång och svår resan mot normalisering kommer att bli – om den ens kommer att kunna bli möjlig?

Med stöd i arbetsmiljöundersökning där all personal har intervjuats (även de som inte aktivt har rasat i pressen de senaste dagarna!) av företagshälsovården, vidare analys av tidigare rekryteringsförsök samt personalomsättningen vid avdelningen de senaste tio åren – ja, då vore det högst klandervärt av Mittuniversitetets ledning att inte nogsamt ringa in problemen samt sätta in kraftfulla åtgärder mot dem omgående.

Kanske är självrannsakan i fallet SOA just nu för mycket begärt? Men låt oss hoppas, också med tanke på socionomutbildningens status, att personalgruppen med professionell extern hjälp kan få snudda vid åtminstone viss begrundan.

Tidigare lektor vid SOA