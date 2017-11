INSÄNDARE: Vanliga mensskydd förbrukar stora mängder plast

Enligt en Sifo-undersökning beställd av Världsnaturfonden, WWF, är 67 procent av svenskarna positiva till att Sverige inför förbud mot engångsförpackningar i plast som bestick, sugrör och muggar. Och nyligen har regeringen och handeln startat en kampanj för att minska användningen av plastkassar.

Men alla, även WWF, har missat en annan möjlighet att drastiskt minska plastförbrukningen.

Sveriges befolkning förbrukar genom de mest utpräglade av alla engångsprodukter, mensskydd som framför allt bindor, enorma mängder plast. Förmodligen utan att själva ha en aning om det. Enligt bland annat den brittiska miljöorganisationen City to Sea (https://www.citytosea.org.uk/unflushables/), innehåller sanitetsbindor i genomsnitt plast som motsvarar fyra plastkassar per binda. Stämmer det kan den som använder bindor minska sin egen plastförbrukning med en mängd som motsvarar ungefär 1 300 plastkassar per år.

Ett problem är att de stora tillverkarna inte tydligt deklarerar innehållet i sina produkter. Marknadsledande Essity (f d SCA) uppger att Libresse bindor och tamponger innehåller polypropen, polyetylen, polyester, polyesterfiber, polymerer, syntetiska hartser, polyesterfilm och polyetylenfilm.

Men vilken produkt innehåller vad och hur mycket? Det finns ”ecobindor” utan plast. Men det kan också finnas andra sorter som ligger både över och under genomsnittet av plastinnehåll.

Hälsa och miljö borde styra valet av mensskydd – inte braskande livsstilsreklam. Och inte heller politiskt initierade kampanjer som får oss att prioritera fel, både när det gäller problem och lösningar.

Lisa Perby

www.menskopp.se