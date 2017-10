Insändare: Vi vill ha Potterstatyn!

Korta koncisa fakta:

Kvalspel:

ÖFK–Galatasaray: check

ÖFK–Fola Esch: check

ÖFK–Paok Thessaloniki: check

Gruppspel:

Zorya Luhansk–ÖFK: 0–2

ÖFK–Hertha Berlin: 1–0.

För att parafrasera Cato d ä: För övrigt anser jag att Graham Potter bör ha en staty – bäst vore en plats med storslagen utsikt på Stortorget eller i Badhusparken. Det var mycket glädjande att ett medborgarförslag överlämnades i frågan. Måtte de folkvalda inte vara så rädda för att göra fel att de inte vågar göra rätt.

Vad hände för resten med talkörerna vid ÖFK:s matcher? Vad sägs om "First we took Berlin, now we want statyn?"

Jamten i exil på västkusten