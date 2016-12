Allvarligt att regeringen vill försvaga grundlagen

Nyligen firade tryckfrihetsförordningen 250 år och samma höst kom svaret på regeringens utredning om ändrade mediegrundlagar. Till skillnad från när lagen först kom till har vi idag digitala medier och dessa måste få regler att förhålla sig till precis som de som kommer ut i form av ett papper med bläck på. Detta faktum och några frågor till har mediegrundlagskommittén nu utrett och betänkandet lämnades in för några månader sedan. Förutom nya eventuella regler för digitala medier har man tittat på neutrala förpackningar för tobak. Det handlar om att regeringen vill ändra lagarna för vad man får trycka och inte trycka på en förpackning för att tvinga företag som håller på med exempelvis snus att utforma sina etiketter på ett visst sätt. Detta är problematiskt av flera anledningar. De som gjort medieutredningen var själva kritiska till regeringens val av beredningsform för en så stor och allvarlig fråga. Vad man får och inte får trycka handlar nämligen om grundlagen, även om det är på förpackningar. Att de flesta av oss känner ett starkare engagemang för journalister som fängslas i diktaturer än för privata företags rätt att trycka vad de vill på sina förpackningar är nog rätt naturligt. Generellt är det dock relevant att inte stater och makthavare smyger in begräsningar av friheten bakvägen genom att börja med frågor som inte särskilt många personer är engagerade i. Men principiella friheter måste försvaras. En dag vill folkhälsoministern förbjuda privata företag han inte gillar att utforma sina förpackningar på ett visst sätt, nästa dag kanske staten vill förbjuda vissa typer av uttryck i texter som uppmuntrar till en ohälsosam livsstil. Poängen med att försvara grundlagsskyddade rättigheter är kanske inte för att man tycker privata företag som säljer tobaksprodukter är den svagaste gruppen i samhället som måste skyddas utan för att man står upp för principer. Poängen med principer är ju att de ska försvaras oavsett vem det är som ifrågasätter dem och oavsett i vilket syfte. Regeringen anser säkert att just denna fråga är så ointressant att diskutera för de flesta att det går bra att frångå tryck- och yttrandefrihetsrättsliga principer just här. Jag tycker det är mer relevant att vända på formuleringen. Att frångå grundlagen är så allvarlig att varje förslag måste motiveras å det starkaste. Att regeringen tycker att vuxna människor inte ska ha rätt att ägna sig åt något som de väljer själva och som är helt lagligt är inte skäl nog.