Byggandet av en mur är Trumps sämsta förslag

Ledare

Ju mer jag läser om den där muren, desto knäppare framstår politiken.

"I will build a great, great wall on our southern border, and I will make Mexico pay for that wall. Mark my words.” Donald Trump

("Jag ska bygga en stor, stor mur vid vår södra gräns, och jag ska få Mexiko att betala för den muren. Ta fasta på mina ord")