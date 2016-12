Det behövs rakare svar om könsseparerade badtider

För en tid sedan deltog jag i ett möte där en av de närvarande deltagarna hälsade på alla andra närvarande med en lätt bugning. Personen gick igenom en tuff behandling för ett sjukdomstillstånd och var känslig mot infektioner, därför kunde denne inte ta någon i hand. Ingen av oss andra blev upprörda över detta, att personen inte hälsade med handslag var ju för att vara försiktig på grund av sitt hälsotillstånd. Hade jag däremot varit på ett möte och en person i rummet vägrat ta mig i hand på grund av att den personen ansåg att min kropp var något smutsigt som han eller hon inte ville vidröra, då hade jag definitivt blivit upprörd. Poängen med denna anekdot? Motivet spelar roll. Vad en person har för anledning att utföra en viss handling kan faktiskt vara viktigare än handlingen i sig självt. I många kulturer anses det inte socialt acceptabelt att män och kvinnor umgås gemensamt, särskilt inte i fysiska situationer som vid idrott och bad. Detta är bland annat vanligt förekommande i många invandrargrupper, varför skolor och fritidsanläggningar de senaste åren haft många diskussioner om huruvida det är förenligt med svensk lag att separera män och kvinnor på olika tider i bland annat badhus.

I veckan kom därför DO – Diskrimineringsombudsmannen – med ett uttalande om fenomenet. Separata badtider är inte något okänt i Sverige, det finns badhus, ofta gamla anrika, som länge haft den typen av regler. Det började av samma anledning här som i andra länder, även i Sverige på 1800 talet ansågs det inte lämpligt att män och kvinnor badade ihop, och det har i vissa fall varit kvar som något av en kuriös tradition. Alltså har DO haft att förhålla sig till om det mer frekventa nya fenomenet är principiellt okej eller inte. Är det alltid fel med separerade badtider eller kan det vara motiverat ibland? Man landade just i någon sorts kompromiss. När uttalandet kom i onsdags konstaterade man att det endast i undantagsfall kan vara förenligt med diskrimineringslagen och att det ska tillämpas restriktivt.

Det är något av ett icke-svar från myndigheten som förmodligen inte vill ta den större konflikt det kan innebära att sätta ett ultimatum. För visst kan det bli klumpigt att säga att exakt alla fall där man könsseparerar män och kvinnor (tävlingssammanhang någon?) är olagliga. Sverige har redan problem med att vår byråkrati allt för ofta är allt för stel. Samtidigt får vi inte börja värja för de svåra diskussionerna. För den avgörande frågan här är just motivet, varför vill vissa män inte ta kvinnor i hand? Varför vill vissa badhus ha separata tider för män och kvinnor? Är det inte rimligt att vi oftare ställer den frågan rakt ut när en skola ansöker om att ha idrottslektioner uppdelade efter kön och badhus vill införa särskilda kvällar då bara kvinnor är välkomna? I vems intressen man agerar och vilka eftergifter man gör till vissa grupper spelar roll.

Det må vara jobbigt och obekvämt att fråga rakt ut ibland vad problemet egentligen är att män och kvinnor badar i samma simhall. Det riskerar alltid att komma en anklagelse om att man inte respekterar den andres åsikt och annorlunda uppfattning. Men det är ju just det som är huvudpoängen med ett modernt samhälle, att det är korrekt att vi inte respekterar åsikten att kvinnors kroppar är mer orena än männens, att vi faktiskt har en uppfattning i frågan.

Ett samhälle som haft bred konsensus och varit väldigt homogent de sista hundra åren får en viss inbyggd konflikträdsla, vi är inte vana att konfrontera andra med avvikande åsikter och ifrågasätta dem. Vi tycker det är jobbigt att säga rakt ut att vi inte håller med någon. Men det är just det vi måste göra lite oftare. Det fria öppna samhället är inte nihilistiskt och ignorant, det måste också tycka saker. Exempelvis att det är fel att säga att kvinnors sexualitet är något farligt. Det är möjligt att det var rätt av DO att inte införa några principiella förbud mot separerade badtider, vad man däremot borde göra framöver är att pröva och granska varje fall och be om motiveringar.

Så vi oftare också kan ge avslag och konstatera att den här typen av synsätt är inte förenligt med de liberala värderingar som gäller i vårt samhälle. Punkt slut. För ett samhälle som inte står upp för sina värderingar är ett samhälle utan ryggrad som inte kommer respekteras av någon.