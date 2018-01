Ett kraftfullt slag i luften när Boverket tycker till om vedspisen

I söndags for Cora (i princip) smärtfritt förbi. Stormen ställde till mindre besvär än vad många hade befarat. Av erfarenhet vet vi att klimatet ser annorlunda ut i dag och en storm kan slå ut elnätet i flera dagar. Ur ett sårbarhetsperspektiv är det bra om svenska hushåll är utrustade med en gammal Husqvarna i köket.

Från och med juli i år ställer dock Boverket till det för oss. Den som planerar att sätta in en äldre vedspis i köket bör med fördel skynda på projektet för att undvika nytt regelkrångel. I juli införs tuffare miljökrav på fastbränslepannor och rumsvärmare. De nya tuffa miljökraven från Boverket riktar in sig specifikt på installation av äldre vedspisar. Beslutet gör det svårare och eventuellt stoppar den som vill sätta in en äldre vedspis i kåken. Tidigare har vedspisen tillsammans med kakelugnar och öppna spisar varit undantagna, men vedspisen tappar nu alltså sitt undantag.

Om man redan har en vedspis i kåken behöver man inte oroa sig, inte heller ifall man köper en nytillverkad vedspis. Problemet uppstår i stället för den som vill ha en genuint gammal vedspis i köket. De nya reglerna är utformade trots att äldre modeller har längre hållbarhet och att det borde ses som miljövänligt att återanvända något i stället för att köpa nytt.

För att veta om vedspisen klarar av miljökraven från Boverket måste man först installera den, därefter kan en sotare kontrollera miljökraven för att se om vedspisen är tillåten att användas. En tjorvig sotare och man måste gå till kommunens miljökontor och överklaga, eller tvingas acceptera att vedspisen inte får användas.

– Det blir problematiskt. De flesta gamla vedspisar och kaminer kommer att få svårt att klara de nya kraven. Merparten av dem är inte byggda för att ha den verkningsgraden eller låga utsläppsnivå, säger Johan Schön, Skorstensfejarmästarnas Riksförbund till tidningen Land.

En stilla undran infinner sig hur Boverket egentligen hanterar proportioner i sitt arbete. Är eldning i vedspis över huvud taget i en sådan övermäktig omfattning att det ska behöva lyftas som ett miljöproblem? Vid sidan av verkliga utmaningar som den globala uppvärmningen och isar som smälter på Arktis. Det ska vara ett ordentligt byoriginal som använder vedspisen hemma för daglig uppvärmning och matlagning. Året är 2018 och det var längesedan svenska hushåll gick över till elspis (eller gasspis).

De villaägare som väljer att välsigna sitt kök med en fungerande vedspis är i ett så pass litet antal, med så pass få eldningstillfällen per år att Boverket borde kunna använda huvudvärken till andra mer nödvändiga frågor. Hur ofta tänds vedspisen upp där hemma? Kan det handla om tre till fyra gånger per år? Kanske vid ett strömavbrott eller större högtider som julafton när mycket mat behöver ligga på underhållsvärme.

För miljöns skull innebär Boverkets nya regler ett kraftfullt slag i luften. Det är retsamt att Sverige fortfarande är ett land där myndigheter fattar teoretiska beslut utan se de praktiska konsekvenserna för vanligt folk.