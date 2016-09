Ett utmanande åsiktsöverskott

Ja du läste rätt. I Krokoms kommun verkar det som om Centerpartiet har lagt beslag på både rollen som kommunstyrelsens ordförande och att vara livaktig opposition.

Eva-Lena Blom (C) och Niclas Höglund (C) har tillsammans lämnat in flera medborgarförslag. Sedan hösten 2014 när den nya mandatperioden tog vid fram till idag har det lämnats in 42 medborgarförslag till Krokoms kommun. Av dessa har Blom (4) och Höglund (5) författat 9 stycken. Det är lite mer än en femtedel av alla medborgarförslag som lämnats in under mandatperioden. En ansenlig mängd givet att paret flyttade till kommunen i juli. Höglund har tidigare varit bosatt i Krokoms kommun.

Är det ett åsiktsöverskott från engagerade medborgare vi ser?

Det är naturligtvis positivt ifall medborgare lämnar in förslag på hur kommunen kan bli bättre. Det borde fler göra. Problemet uppstår eftersom både Blom och Höglund är engagerade i Centerpartiet (utan kommunpolitiska uppdrag i skrivande stund). Bristen på lagsport förvånar därför. Både Blom och Höglund har ett långvarigt engagemang i Centerpartiet. Därtill har Blom något av en politisk karriär bakom sig i Åre och Höglund har tidigare haft uppdrag i Krokoms kommun innan han flyttade. Bristen på lagsport kan alltså inte bortförklaras med oerfarenhet. I stället för att arbeta med förslagen inom sitt parti väljer man att arbeta utanför. Varför?

Resultatet blir ett slarvigt politiskt hantverk. Detta eftersom följden antingen blir en underminerad internpolitisk process eller att de två ofrivilligt målar ut sig som Krokoms nya opposition. Särskilt som den formella oppositionen är så svag och handlingsförlamad. Om Centerpartiet backar upp förslagen från Blom och Höglund då undermineras den internpolitiska processen och värdet av att ta fram ett lokalt partiprogram. Ifall Centerpartiet å andra yrkar på avslag då blir det onekligen en förlust för Blom och Höglund där deras politik inte stöds av det egna partiet.

Kanske inte en utmärkt metod om man vill starta en kommunpolitisk karriär i Krokom. Givet att Eva-Lena Blom enligt uppgift utmanar Andreas Karlsson om centerpartiets tomma stol i kommunstyrelsen.

Varför välja en sådan konfrontativ och omöjlig position ifall man så uppenbart vill in i lagsporten och arbeta för medborgarnas bästa?