Här möter ni ledarskribenterna som bryter igenom bruset på Almedalen

Måndag 3/7

Frihet och jämlikhet – kan liberaler och socialdemokrater mötas? 08:30-9:30 Hamnplan 3D, arrangör Tankesmedjan Tiden, Liberal Debatt. Medverkande: Gabriel Ehrling, ledarskribent DT & Chefredaktör, Liberal Debatt, Sakine Madon, VLT, Daniel Färm, S-debattör, Maja Fjaestad, Samhällspolitisk chef, Kommunal, Jesper Bengtsson, Chefredaktör, Tiden Magasin.

Ryskt maktspråk i Baltikum, Ukraina och Georgien – hur påverkar det vår säkerhet? 10:45-11:15, St Hansplan, arrangör Centerpartiet. Medverkande: Patrik Oksanen, HT/ÖP, Kerstin Lundgren (C), utrikespolitisk talesperson, Anna-Maja Henriksson, partiledare SFP

Kriget mot sanningen 11:00 - 12:30, Wisby Strand Congress & Event, arrangör Dagens Nyheter. Medverkande: Patrik Oksanen, HT/ÖP, Peter Wolodarski, Chefredaktör, Dagens Nyheter, Ingrid Carlberg, Författare och journalist, Jessikka Aro, Journalist, YLE, Johan Wiktorin, Säkerhetspolitisk analytiker, Lina Lund, Utrikeskorrespondent, Dagens Nyheter.Webbtv: DN.se

Hur bygger vi svenskt försvar och säkerhet i en oroligare omvärld? 13.15-14:45 Wisby Strand Congress & Event, arrangör FOI. Medverkande: Patrik Oksanen, HT/ÖP, Peter Hultqvist, Försvarsminister, Socialdemokraterna, Allan Widman, Ordf Försvarsutskottet, Liberalerna, Gunnar Karlsson, Chef MUST, Försvarsmakten, Ahn-Za Hagström, senior analytiker, Säkerhetspolisen, Carolina Vendil Pallin, Forskningsledare, FOI Lena Bartholdson, moderator, FOIWebbtv: FOI.se

It´s a Wrap – personerna, frågorna och politiken 12:00-12:45 Hästgatan 10, arrangör Almega. Medverkande: Sakine Madon, VLT, Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, SSR, Staffan Dopping, Journalist. Webbtv: https://www.facebook.com/AlmegaAB/

Svensk lag eller dubbla rättssystem på grund av hederskulturen 13.30-14.15, Galleri Gotland, Kosterbrunnsgatan 1a, arrangör Glöm aldrig Pela och Fadime. Medverkande: Sakine Madon, VLT, Aleksander Gabelic, Ordförande för FN-Förbundet, Sverige, FN-Förbundet, Sverige, Sven-Erik Alhem, Förbundsordförande Brottsofferjouren, Anna Gullberg, GD, Christer Fuglesang, Astronaut.

Kan den svenska tigern ryta? 1600-16:30, St Hansplan, arrangör Centerpartiet. Medverkande: Patrik Oksanen, HT/ÖP, Daniel Bäckström (C), försvarspolitisk talesperson.

Mångfald – med eller utan kvotering? 16.45-17:15 St Hansplan. arrangör Centerpartiet. Medverkande: Sakine Madon, VLT, Sofia Jarl, ordf C-kvinnor och Annika Elias, ordförande, Ledarna.

Tisdag 4/7

Hur påverkar medierapporteringen besluten i infrastrukturpolitiken? 07:30-08:30, Mellangatan 7, arrangör Infram. Medverkande: Patrik Oksanen, HT, Carl Melin, Samhällsanalytiker och forskningsledare, Futurion, Anders Ceder, Regionråd, Region Örebro Län, Abbe Ronsten, Ordförande, Region Dalarna, Ronny Beyer, Ordförande Byggnadsnämnden, Borlänge kommun, Lotta Gröning, Moderator, Egen företagare.

Blir Sverige det första kontantlösa landet? 10:30 - 11:30, Donnersgatan 6, arrangör Sparbankerna. Medverkande: Gustaf Svenungsson, Norrtelje Tidning, Björn Eriksson, Initiativtagare, Kontantupproret, Niklas Arvidsson, Docent och forskare, INDEK vid KTH, Bengt Nilervall, Näringspolitisk expert betalfrågor, Svensk Handel, Nina Wenning, VD, Bankomat AB, Bo Lundgren, Ordförande, Sparbankernas Riksförbund, Anna Stèen, Moderator, Sparbanken Skåne.

Hur rustar vi oss inför informationskriget? 10:30-12:00, Betty Petterssons Hus, UU Campus Gotland, Kaserngatan 1, arrangör Svensk Biblioteksförening. Medverkande: Patrik Oksanen, HT/ÖP, Brit Stakston, Moderator, Anders Mildner, Journalist, Karin Linder, Generalsekreterare, Svensk biblioteksförening, Janne Elvelid, Public policy Manager Nordics, Facebook, Mike Winnerstig, Säkerhetspolitisk analytiker, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.

Ska kvinnor och unga flickor styras av moralpoliser och hedersförtryck i vardagen? 13:30-14:30 Björkanderska F-Huset, UU Campus Gotland, Skeppsbron 24. arrangör Brottsofferjouren Sverige. Medverkande: Sakine Madon, VLT, Helena Gissén, Journalist, TV4, Sara Mohammad, Grundare, Gapf, Glöm Aldrig Pela och Fadime, Mikael Thörn, Expert, Nationella kompetensteamet, Åsa Furén-Thulin, Sektionschef, SKL, Gustav Lantz, Riksdagsledamot, (S) Riksdagen, Robert Hannah, Riksdagsledamot, (L) Riksdagen, Sven-Erik Alhem, Moderator, Förbundsordförande, Brottsofferjouren Sverige.

Om du väljer med hjärtat – var väljer du att bo? 13:30 - 14:30, Hästgatan 2, Landshypotek bank. Medverkande: Gabriel Ehrling, DT, Eva Nypelius, Oppositionsråd och gruppledare i regionfullmäktige Gotland, Centerpartiet, Catharina Åbjörnsson Lindgren, Tillförordnad VD, Landshypotek Bank, Erik Westholm, Professor, Institutionen för stad och land, SLU, Niklas Säwén, Förbundsstyrelseledamot Näring, Infrastruktur och regionalpolitik, SSU, Stig Björn Ljunggren, Moderator, Statsvetare och krönikör

Hur kommer premiepensionen se ut i framtiden? 14:30-15:15, Volters gränd 8, arrangör Swedbank. Medverkande: Åsa Wallenberg, VD, SPP Fonder, Solveig Zander, Ledamot Pensionsgruppen, Centerpartiet, Fredrik Nordström, VD, Fondbolagens förening, Ole Settergren, Analyschef, Pensionsmyndigheten, Liza Jonson, VD, Swedbank Robur, Magnus Demervall, Moderator & krönikör Hälsingland.

Vem ställer in den moraliska kompassen? 14:30-15:30, Strandvägen H513, arrangör Grant Thornton.Medverkande: Patrik Oksanen, HT/ÖP är moderator, Antje Jackelén, Ärkebiskop och Jan Eliasson (S), Diplomat, politiker, f d ordf i FN:s generalförsamling. Webb-tv: via @GrantThorntonSE på Twitter och i Periscope.

Tell the world I'm not a terrorist, but a journalist working for the truth – yttrandefrihet för vem? 15:30-16:30, Länsteatern, Bredgatan 10, arrangör RiksteaternMedverkande: Sakine Madon, VLT, Martin Schibbye, Journalist, Magnus Aspegren, VD, Riksteatern, Madelaine Seidlitz, Jurist - flykting, migration och folkrätt, Amnesty International, Kerstin Brunnberg, Moderator.

TV4: Partiledartal av Annie Lööf (C) 18:30-19:45 på TV4.Medverkande: Patrik Oksanen, HT/ÖP, Ann Tiberg, TV4 mfl.

Onsdag 5/7

Vad är sant och hur lever vi i postsanningens tid? 8:00-08:45, Betty Petterssons Hus, UU Campus Gotland, Kaserngatan 1, arrangör Uppsala universitet, UNT. Medverkande: Patrik Oksanen, HT/ÖP, Heléne Lööw, Professor, Uppsala universitet, Dan Larhammar, Professor, Uppsala universitet, Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska kyrkan, Maria Ripenberg, Moderator, UNT. Webb-tv: http://media.medfarm.uu.se/play/live/almedalen

Aftonbladet TV - Debatt om hederskulturen 8.45, Aftonbladets tält, arrangör, Aftonbladet.Medverkande: Victoria Kawesa, Feministiskt initiativ och Sakine Madon, VLT.

Ett totalt försvar av Sverige 13:00-14:30, fartyget Sigrid, arrangör Folk och Försvar Medverkande: Patrik Oksanen, HT/ÖP, Nils Svartz, Vikarierande generaldirektör, MSB, Peter Hultqvist, Försvarsminister, (S), Anders Ygeman, Inrikesminister, (S), Peter Sandwall, Generaldirektör, Försvarsmakten, Ulrica Gradin, Länsråd, Länsstyrelsen Västmanland, Ann Ödlund, Forskare, Totalförsvarets forskningsinstitut, Ida Texell, Förbundsdirektör och räddningschef, Attunda brandkår, Linda Nordlund, Försvarspolitisk debattör, Maud Holma von Heijne, Moderator, Folk och Försvar. Webb-tv: https://www.youtube.com/user/folkochforsvar

Vem tar ansvaret för att lära unga klara sin ekonomi? 14:00-15:00, Donnersgatan 6, arrangör Sparbankerna. Medverkande: Gustaf Svenungsson, Norrtelje Tidning, Anna Ekström (S), Gymnasieminister, Annina Persson, professor Civilrätt, Örebro universitet, Philip Scholtzé, VD, Unga Aktiesparare, Maya Ljungblad, Ung ekonomi, Tjustbygdens Sparbank, Anna Stèen, Moderator, Sparbanken Skåne.

Inga vänner utom bergen. Vad händer efter ISIS fall? 15:00 - 17:00, Novgorodgränd 1, arrangör biståndsorganisationen Qandil Medverkande: Bawar Kim Ismail, GD, Ingmar Karlsson, Diplomat och författare, Qandil, Stig-Björn Ljunggren, Statsvetare och samhällsdebattör, Patrik Oksanen, Moderator, HT/ÖP.

Torsdag 6/7

Regional utveckling i Västerbotten 9:00-13:00, Novgorodgränd 1, arrangör Region Västerbotten Medverkande: Patrik Oksanen, HT/ÖP, Magnus Rudehäll, Digital strateg, Region Västerbotten, Andreas Skog, Projektledare, Region Västerbotten, Peter Hedman, Projektledare, North Sweden Cleantech, Susann Wiklund-Lindström, Projektledare, North Sweden Cleantech,, Christoffer Svanberg, CMO, Node Pole, Marcus Bodin, Space Time, Walter & Johanna AB, Ingrid Thylin, Samhällsutveckling, Skellefteå Kommun, Jonas Lundström, Chef Näringsliv & Samhällsutveckling, Region Västerbotten, Nina Björby, Kulturb. ordf, Region Västerbotten, Karin Byman, Energiexpert, IVA. Webb-tv: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/om-oss/direkt/ pastedGraphic.png

E-handelskunden finns i Jokkmokk – postservicens betydelse för livet på landsbygden 9:30-10:30, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, arrangör PostNord. Medverkande, Gabriel Ehrling, DT, Håkan Ericsson, koncernchef, PostNord, Staffan Nilsson, ordförande, Hela Sverige ska leva, Po Tidholm, journalist och författare, Gabriel Ehrling, ledarskribent, Dalarnas Tidningar, Åsa Coenraads, riksdagsledamot, Moderaterna, Willy Silberstein, journalist, moderator

Hatad och hotad – vardag för journalister 12:30-13:45, Strandgatan 19 (TCO-landet), arrangör Tidningen Journalisten Medverkande: Lilian Sjölund, Ljusnan, Erik Fransson, Ledarskribent, Gotlands tidningar, Helle Klein, Chefredaktör, Dagens Arbete, Helena Giertta, Moderator, Tidningen Journalisten.

Fredag 7/7

Expressen-TV: Diskussion om medier 10:30, Expressens tält. Medverkande: Sakine Madon, VLT, Lotta Gröning, Expressen

Populism i Sverige under 2000-talet 14:15-15:30, Campus Gotland, Cramérgatan 3, arrangör Tankesmedjan Tiden. Medverkande: Sakine Madon, VLT, Ann-Cathrine Jungar, Statsvetare, Södertörns högskola, Henrik Arnstad, Journalist och författare, Torsten Kjellgren, Utredare, Tankesmedjan Tiden.

Expressen-TV: Eftersnack med Niklas Svensson efter partiledartal 19.30, Expressens tält. Medverkande: Sakine Madon, VLT, Alice Bah Kuhnke, kulturminister (MP), Staffan Dopping, konsult

SVT Opinion SVT2 20:00 Medverkande: Sakine Madon, VLT, mfl.