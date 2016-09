Hur feministiskt är en jämställdhetsmyndighet?

Om man måste upprepa att man är en bra lyssnare eller påtala att gitarr är ett instrument som vederbörande hanterar gudomligt då är det sannerligen lögn. En talang springer inte runt och påtalar det och en god lyssnare lyssnar istället för att påtala sina kvaliteter. Detsamma gäller för regeringen Löfven. Om man inte förtjänar det eller inte agerar i den riktningen då kommer man inte heller kallas för feministisk regering. Annat är det ju för regeringen Trudeau i Kanada som får eloger var och varannan dag för erkännanden av minoriteter i landet och officiella ursäkter till folkgrupper, senast sikher som Kanada skickade hem när immigranter sökte skydd i landet. Ett medvetet regerande för jämställdhet.Regeringen Löfven har nu kommit fram till att det ska finnas en jämställdhetsmyndighet på plats från 2018. Nu tillsätts en beredning för vilka som ska arbeta på den nya myndigheten och hur arbetet ska se ut, till skillnad från Diskrimineringsombudsmannen som är vår nuvarande myndighet som har hand om jämställdhetsfrågor. Diskrimineringsombudsmannen devis: Vi arbetar för lika rättigheter och möjligheter räcker inte för Löfvenregeringen. Nu sätter man en ny myndighet jämte DO och arbetar fram ett nytt arbetssätt. Minister Regnér säger till SVT: – Myndigheten ska bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Under hösten kommer regeringen även att presentera en ny nationell strategi, med ett åtgärdsprogram för 2017-2020, för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.Varför inte integrera jämställdhetsarbete och strateger in i kärnan av samhället och myndigheter istället för att skapa en satellit av nålstick? Arbetet och strävan efter jämställdhet behöver skyndas på och uppmuntras. Men att bygga från grunden, är det nödvändigt när all verksamhet behöver genomsyras av det fokus den nya myndigheten ska ha? Jämställdhetssträvan behövs på alla departement och myndigheter. Dessutom finns redan en myndighet med ett jämställdhetsfokus där man fångar upp där det gått fel.Det bör applåderas till de extra miljonerna som stöttar kvinnojourer som är samhälleliga stöttepelare och ofta icke krediterade väktare och framåtsträvare i kampen mot mäns våld mot kvinnor. Men inrättandet av en ny myndighet för jämställdhet är att skrika ut: – Vi är feminister. Vi är antirasister. Utan att bevisa det. Utan politik som verkar och ger resultat.Den feministiska regeringen menar att deras viktigaste verktyg för att genomföra en feministisk politik är jämställdhetsintegrering, där jämställdhetsbudgetering är en viktig del.Vad kommer en ny myndighet göra? Den frågan kan inte regeringen svara på ännu. Det lär dröja ett tag till myndigheten är på plats och då kommer man ändå vara vilsen.Den nya myndigheten måste sätta sig in i polismyndigheten eller sjukvården eller länsstyrelserna i vilken miljö de verkar. Vilka parametrar av jämställdhet som behöver inkluderas och anpassas. Det blir många ovetande experter som ska tycka till istället för ett arbete inifrån.Hur feministiskt är det att inrätta en jämställdhetsmyndighet? Istället för att lägga pengar på faktisk strukturförändring inifrån bygger man upp en organisation från grunden. Trots att allt behöver jämställdhet i sin verksamhet.Blir det en satellit som bara kan säga app app app och slå på fingrarna har regeringen kastat många miljoner i sjön.