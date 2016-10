I frånvaro av polis urholkas människors tilltro till rättsstaten

En av statens viktigaste uppgifter är att garantera innevånarnas säkerhet. Garantera att alla ska kunna sova tryggt, utan att varje litet ljud i natten får en att sätta sig upp raklång och undra om det var en bil som körde upp nere vid stallet. Utfärda ett löfte till varje medborgare att polisen kommer och undersöker vad som hänt när man upptäckt att fyrhjulingen är borta. Att varje individ som utsatts för ett brott kan gå till domstolen och få en fällande dom när bevisen varit tillräckligt starka.

Om människor i ett samhälle inte längre känner sig trygga i situationer som dessa får det en rad starka negativa konsekvenser. Man tappar förtroendet för andra delar av samhällsbygget, man blir skeptisk till landets framtida utveckling och sin egen framtid eftersom det ger en känsla av att allting går åt fel håll. Vissa väljer då att stötta populistiska krafter som utlovar snabba lösningar. Ringarna på vattnet blir många. Östersunds-Posten har vid upprepade tillfällen skrivit om krisen i polismyndigheten efter både omorganisering och ledarskapsbyte. Historierna om vad som inte fungerar är många, patruller som skickats ut till fel kommun på grund av dålig lokalkännedom, poliser som aldrig dyker upp och undersöker anmälda brott.

Anledningen till att det måste fortsätta uppmärksammas, att frågan måste tjatas, är just den starka påverkanskraft som känslan för rättsstaten har på enskilda individers tro på både sin och landets framtid. Av alla frågor vi bör prioritera kommer säkerhet högt på listan. I början på veckan besökte 18 kommunalråd från nordliga inlandskommuner inrikesministern Anders Ygeman (S) för att diskutera bland annat Jämtlands situation. Enligt rapporterna var stämningen god, tröja med turisttryck delades ut och man hade ett väldigt bra möte enligt ett av de Socialdemokratiska kommunalråden. Det var ju trevligt för dem att mötet kändes bra men för medborgarna i de berörda kommunerna behöver svaret blir betydligt tydligare än så. Konkret handlande krävs, inte bara bra diskussioner. Riksdagsledamoten Per Åsling (C) har även han uppmärksammat situationen genom att skriva ett brev till rikspolischefen och ifrågasätta om polisens omorganisering verkligen gått bättre än förväntat som de själva uppgivit. Det är en relevant fråga att ställa och nyttigt att någon vågar vara lite mer obekväm och ifrågasättande.

Om politiker har möten och kommer överens om att situationen nog är rätt bra ändå samtidigt som medborgarnas upplevelse är radikalt annorlunda har vi en splittrad bild av läget. Det riskerar just den typen av andra negativa konsekvenser som följer när innevånarna inte upplever att de styrande bryr sig om deras upplevelser. Många i Jämtlands län verkar känna så just nu och det måste en gång för alla tas på större allvar.