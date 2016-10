Infiltration av Yle avslöjad när förtalskampanjen mot den prisbelönta journalisten Jessikka Aro rullas upp av åklagare och polis

Läs om fallet Jessikka Aro: My year as a Pro-Russian Troll Magnet: International shaming campaign and sms from dead father

Yle Kioski Investigated: This is how Pro-Russian Trolls manipulate Finns online

Förföljelsen började när Jessikka Aro först rapporterade om rysk trollverksamhet i sociala medier i Finland. Därefter har hon hängts ut med en rad olika falska påståendet av det som i finländsk debatt kallas för "lögnmedia", nättidningen MV Lehti, och förföljts av docent Johan Bäckman. Bäckman är nu misstänkt bland annat för grov ärekränkning. Den tredje misstänkte i förtalskampanjen är MV Lehtis utgivare Ilja Janitskyn.

– Självklart accepterar vi inte hot mot oberoende journalister när de ska göra sitt jobb. Det är pinsamt att den här aktiviteten inträffat. Jag hoppas att ingen journalist slutar på grund av den här typen av förföljelse, säger Finlands utrikesminister Timo Soini (Sannfinl) i ett samtal i ledarsidans Podd72, som publiceras på tisdag i sin helhet.

Johan Bäckman är sedan länge en kontroversiell person i Finland, bland annat efter att ha drivit Rysslands sak i en rad vårdnadstvister som använts i rysk propaganda. Han har också delat ut medalj i Syrien och stöttat Rysslands krig i östra i Ukraina. Idag är han knuten till RISI, ryska institutet för strategisk forskning, som enligt Yle ”anses ha kopplingar till den ryska underrättelsetjänsten.”

Enligt vad flera av varandra oberoende källor berättat för ledarsidan är den nu misstänkte Yle-medarbetaren långvarigt anställd vid public servicebolaget och beskrivs ha goda kontakter i Ryssland.

Uppgiften om brottsmisstankar mot Yle-medarbetaren kommer bara en månad efter att tjeckisk säkerhetspolis i sin årsrapport varnat för att rysk underrättelsetjänst infiltrerar tjeckiska redaktioner i syfte att skapa misstro och undergräva förtroendet för medier.

Vid en första anblick kan det ses som ett katastrofalt misslyckade att ge sig på Jessikka Aro. Hon har inte tystnat utan grävt vidare samt klivit fram i offentligheten och pratar öppet om sina erfarenheter.

Det värdefulla upplysningsarbetet, som når långt utanför Finlands gränser, blottlägger metoder, teman och arbetssätt. Priset som har betalats i personlig uppoffring att göra detta ska inte underskattas.

Samtidigt är de långsiktiga effekterna oroande. Segern är inte så given som det är lätt att tro när det nu finns tre misstänkta.

Lägger man i vågskålen ett par brända personer, en del metoder avslöjade och större medvetenhet så måste man titta i den andra också.

Andra journalister, både i Sverige och Finland, har skrämts. Både i hur de rapporterar eller att de väljer att inte rapportera alls om dessa frågor.

Dessutom har fokus i åtminstone den svenska debatten blivit på ”attacktroll” medan annat har hamnat i skymundan; som förfalskade dokument, rena debattlögner, fulspel enligt Stasihandboken, stöd till extremiströrelser, korruption som påverkan, den ryska statsapparatens ageranden från flygkränkningar och energipåverkan till mediepåhopp i ambassadörsintervjuer. Det är alla saker som samverkar i det ryska informationskriget mot väst.

Mediedramaturgin gör det lätt till en sak mellan personer eftersom det är greppbart på ett annat sätt än när det handlar om hur en stat agerar och hur det sedan drabbar en enskild person.

Den större bilden speglas bort av den mindre. Förtroenden nöts samtidigt ned i den ständigt pågående smutskastningen av västliga institutioner i informationskrigets treenighet; sociala medier, ”konspirationssajter” och ryska statliga aktörer.

Lägg därtill växande insikt hos journalister i väst att Ryssland använder sig av medieinfiltration som metod. Det leder till konflikter och till misstroende mellan kollegor, mellan de misstänksamma och de naiva som finns både i och utanför redaktioner. Precis det som Ryssland eftersträvar.

Det som på samma gång är en delseger för rättsstatens principer och en enskild reporters modiga uthållighet, kan mycket väl från andra sidan schackbordet vara ett kalkylerat bondeoffer för att nå högre mål.

