Kom hit, Tomas Eneroth (S)!

Orimligt menar riksdagsledamot Per Åsling (C) som nu bjuder in infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till länet. Jämtland har fått en länsram på 514 miljoner kronor under perioden 2014-2025. Blekinge har fått sju miljoner mer.

Lägg därtill att Jämtland sedan tidigare ligger efter i underhåll, vilket gör att infrastrukturstrukturskulden ökar.

I riksdagsfrågan till Eneroth ställer Åsling frågan vilka åtgärder statsrådet är beredd att vidta för en ”relevant och rättvis fördelning”. Ett steg på vägen är att inte ha storleken på befolkningen som enda nyckeln. Geografi och kilometer väg måste också spela in när vägpengarna ska fördelas över landet. Det krävs för ett sammanhållet Sverige även i framtiden.