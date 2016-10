Konkurrspolitik i miljöns namn

Mitt i sommar och semester, någon gång i mitten av juli, höll regeringens Vägslitageskattekommitté en hearing om sina preliminära slutsatser angående den så kallade vägslitageavgiften, eller kilometerskatten. Det förslag man då presenterade tydde på att skatten skulle bli verklighet och att kostnaden per kilometer verkade bli högre än vad man först trott, men att det slutgiltiga förslaget kommer i december. Kanske hoppades regeringen att förslaget därmed skulle passera obemärkt under radarn, varför det är så viktigt att så inte sker utan att fler under hösten fortsätter påminna om hur orimligt förslaget är.

Det har i veckan jämtländska företagaren Pelle Sallin gjort i en debattartikel i riksdagstidningen Altinget. Han visar hur den höjning som regeringen sist talat om, 24 kronor per kilometer, skulle påverka en rad olika lokala näringar, som skogsföretag och slakteri. Reagerat har även lokala riksdagsledamöter från olika delar av landet där befolkningstätheten är lägre och effekterna skulle bli tydligare. Från länet har bland annat Centerpartiets riksdagsledamot Per Åsling varit kritisk och bland annat konstaterat att det i praktiken "är en skatt på avstånd".Att regeringen går vidare med detta har förmodligen att göra med att de behöver pengar till statskassan. Men de yttre argumenten har alltid handlat om miljö. Transport är en av de branscher som står bakom den största delen av utsläpp av koldioxid i landet, inte för att svenska transporter släpper ut mer än de i andra länder, utan för att vår energiproduktion släpper ut så lite.

Vi är ett avlångt land med långa avstånd och i många fall finns inget annat alternativ än att transportera varor med lastbil. Faktum är dock att en kostnad om över 20 kronor per kilometer skulle döda en mängd småföretag på landsbygden. Ett slakteri i Jämtland som tvingas köra längre sträckor kan inte ta ut ett högre slutpris till vare sig konsument eller grossist än vad ett slakteri i Skåne gör. Således kommer företag i glesbygd tvingas ta hela kostnaden själva, vilket blir ohållbart. Det handlar om miljonbelopp även för mindre företag. Transporternas utsläpp är en utmaning, men vad är det mest hållbara alternativet? Att vi satsar på att forska fram nya drivmedel, av exempelvis träråvara, eller att vi skattar sönder det lokala näringslivet i stora delar av Sverige? Det senare kommer minska skatteintäkterna och orsaka lidande genom konkurser och arbetslöshet. Kilometerskatten i den form den föreslås just nu får inte bli verklighet. Det är av yttersta vikt att fler fortsätter att protestera mot regeringens planer.