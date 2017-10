Lost in translation - det här menar Kremls utsände egentligen

Ett kännetecken för den putinkremlinska språkstammen är dess många tvärtom-betydelser eller utelämnande av vad man egentligen menar så att lyssnaren ska förstå en sak, medan det egentligen betyder något annat. Det kan därvid liknas vid det orwellska språket i boken 1984 där ”Krig är fred. Frihet är slaveri. Okunnighet är styrka.”

Det är under den märkliga rubriken "Hög tid att Ryssland och Sverige sluter fred" som Tatarintsev skriver sin debattartikel i DI. Som om Ryssland och Sverige var i krig och som om inget har hänt i omvärlden som Ryssland är ansvarig för.

Tatarintsev: I Sverige avslutades nyligen den internationella övningen Aurora. Även i Ryssland har det, på sistone, talats en del om ”Aurora”, om än i ett helt annat sammanhang.Alldeles snart har det nämligen gått 100 år sedan oktoberrevolutionen. Den inleddes som bekant med skotten från kryssaren Aurora, vilken har sedermera blivit en av huvudsymbolerna för denna omstridda epok.

Klarspråk: För Putin är förstås den ryska revolutionen en ”omstridd epok”. Det var ju Rysslands första geopolitiska katastrof under 1900-talet, Putin själv har sagt att Sovjetunionens fall var den största. Men den första var alltså revolutionen och dess svallvågor som ledde fram till bildandet av nya fria stater som Polen, Estland, Lettland, Litauen och hundraårsfirande Finland. Även Ukraina var självständigt ett kort tag. Men här lyckades Lenins bolsjeviker genom klassisk rysk förnekelse först föra in Röda Armén på ukrainskt territorium…och sedan…ja resten är historia.

Tatarintsev: Märkligt nog var det just denna för vårt land tragiska period som blev startskottet för ett nytt kapitel av rysk-svenska relationer, och drev på ett exempellöst sätt deras utveckling framåt.

Klarspråk: Här vill Tatarintsev att vi ska tänka på de hemska mordiska bolsjevikerna. Samtidigt håller den värste mördaren Stalin på att återupprättas i Ryssland och det är Stalins historieskrivning som gäller som sanning kring andra världskriget. I stället är tragiken just den geopolitiska förlusten av en rad länder som Tatarintsev nog egentligen har bakhuvudet.

Tatarintsev: Vi minns väl att Sverige, som hade spelat en mindre roll som handelspartner till det Ryska kejsardömet, var först i Väst med att etablera handelsförbindelser med det internationellt isolerade Sovjetryssland och mot 1920 blev dess största importör.

Klarspråk: ”Mindre roll”…för att ge intryck att de riktiga svensk-ryska relationerna uppstod först med de hemska bolsjevikerna som nu plötsligt är snälla handlande bolsjeviker från att ha varit mordiska och elaka.

I själva verket var Ryssland på 1800-talet en lukrativ och viktig marknad. Ta till exempel Immanuel Nobel som redan 1837 flyttade till Ryssland och började med mintillverkning till ryska flottan. Senare kom sönerna Ludvig och Robert Nobel att dominera olje/fotogenhandeln i Baku. 1910 var deras bolag Rysslands högst värderade börsbolag. NK fanns i Moskva och St Petersburg. Telefontillverkaren LM Ericsson öppnade sin första fabrik i St Petersburg 1897, Ericsson övervägde till och med att flytta huvudkontoret till sin största marknad - Ryssland.

När revolutionen kom fanns omkring 150 företag med intressen på den ryska marknaden, bolsjevikernas konfiskation är den största i svensk industrihistoria berättar SvD Näringsliv i en artikel skriven av Martin Kragh på Utrikespolitiska Institutet. Så Sverige försökte bara återställa en del av den skada som var gjord…

Tatarintsev: Det neutrala Sverige visade därigenom på vikten av att bygga upp ett ömsesidigt fördelaktigt och konstruktivt samarbete med grannen i Öster, oavsett politisk konjunktur, och blev en förebild för hela världen.

Klarpråk: Snömos. Men det låter bra.

Tatarintsev: Relationen mellan våra länder var även senare under sovjettiden i huvudsak god, och inte ens det utdragna kalla kriget med all dess ”ubåtsdramatik” kunde ändra på det.

Klarspråk: Om god menas att Sverige skickade en tredjedel av sitt flygvapen i strid mot Röda Armén 1940 för att undsätta Finland efter Molotov-Ribbentrops rövarpakt, tillsammans med omfattande sändningar av vapen, förnödenheter och krediter tillsammans med en frivilligkår som tog frontansvar i Norra Finland så är det ett intressant sätt att utrycka sig på. Liksom sänkningen av passagerarfartyget Hansa och bombningarna av Pajala, Stockholm och Strängnäs… Men visst. ”god”. Och ubåtsdramatiken…tja, köra upp ubåt 137, med atomvapen ombord, på en kobbe i militärt skyddsområde i Karlskrona kan ju kallas för…”ubåtsdramatik”…så visst.

Tatarintsev: Mot denna bakgrund framstår det som ännu märkligare att Ryssland och Sverige av någon anledning har mycket svårare att hitta beröringspunkter nu än i det förflutna. Jag ställer mig denna fråga inte minst med utgångspunkt från min egen diplomatiska karriär, som i drygt 37 år (bortsett från kortare mellanrum) på ett eller ett annat sätt ägnats åt grannlandet Sverige.

Klarspråk: ”Någon anledning”…den folkrättsvidriga annekteringen av Krim och det pågående kriget i Ukraina nämns inte. Det är detta som EU har infört sanktioner emot, det verkar Tatarintsev påpassligt ha glömt. En påminnelse, Ryssland har brutit mot tre olika internationella avtal, Paris, Budapest och Helsingfors.

Tatarintsev: När jag jämför de spända 1970- och 1980-talen med dagens situation kommer jag fram till en paradoxal slutsats. Trots att vårt land har bytt statsskick och tagit ett enormt steg framåt i fråga om öppenhet och demokratisering har den svenska synen på Ryssland uppenbarligen inte förändrats till det bättre. De bilaterala relationerna kan knappast sägas blomstra heller.

Ärligt talat har jag aldrig tidigare känt av en sådan rysskräck i Sverige som jag gör i dag. I landet där ättlingarna till Axel Oxenstierna, Karl XIV Johan och Olof Palme lever har det blivit vardagsmat att på alla sätt underblåsa det ”ryska hotet” och demonisera Ryssland. Det verkar ibland som att västerländska politiker, hur Ryssland än beter sig, ändå skulle mekaniskt gnälla över dess ”skuld”.

Klarspråk: Rysskräck är något maktens liberala kritiker fått stämplat på sig sedan 1820-talet i Ryssland. Begreppet skapades av av Ochranan (som också gjorde Sions vises protokoll) och har förädlats in i vår tid. Den med mest rysskräck sitter i Kreml och fruktar sitt eget folk. Angående tagit steg framåt, så stämmer det att man tog steg framåt. Det gladde oss alla. Verkligen. Djupt och innerligt. Det var ”Winds of change” och hopp. Men nu går stegen tillbaka i de egna fotspåren. Kritiker tystas, med mord, misshandel och fängelse. Nordiska Rådet tvingades stänga sitt kontor i St Petersburg. Människorättsorganisationer får svårare att verka och stängs igen. Allt detta påverkar så klart även våra bilaterala relationer, men det glöms bort av Tatarintsev mekaniska förnekelse.

Läs mer: Patriotism, repression och krigsekonomi präglar Rysslands säkerhetsstrategi

Tatarintsev: Detta har sin förklaring i att medan vårt land på 1990-talet efter Sovjetunionens upplösning och järnridåns fall flitigt uppfyllde alla ”diplomatiska uppgörelser”, kunde många i Väst inte överkomma sitt ”segerkomplex” och höll fast vid forna ideologiska stereotyper. En paradoxal situation uppkom varvid NATO inte bara avstod från att följa den upplösta Warszawapaktens exempel utan tvärtom fortsatte att utvidga sina gränser genom att enträget expandera österut.

Klarspråk: Nej, Nato är ingen organisation som expanderar enträget i egen kraft. Det är fria, suveräna stater som i enlighet med den europeiska säkerhetsordningen har rätt att självständigt välja sin säkerhetspolitiska lösning. Det är stadgat i internationella avtal. Och hur kommer det sig tänker då Tatarintsev att länder som tidigare var intvingade i Warszawapakten och Kremls lydländer eller som var ockuperade av Sovjetunionen efter frigörelsen vill ha en frivillig kollektiv säkerhetslösning som Nato?

Kan det bero på viss erfarenhet av rysk imperialism som man inte vill uppleva igen? Att jämställa Nato och Warszawapakten är klassisk KGB-kålsuperi. Det fanns diskussioner om Ryssland skulle gå med i Nato, men när det gick upp för Kreml att man var tvungen att ansöka som alla andra och spela efter samma regler så svalnade intresset fortare än en borstj.

Tatarintsev: Vad resulterade det slutligen i?Varje stat som inte får gehör för sin ståndpunkt tvingas att bestämt hävda sina nationella intressen. Ingen som blir injagad i ett hörn agerar väl annorlunda? Men det visade sig att Ryssland återigen ansågs skyldigt eftersom hon skulle ha rubbat den europeiska säkerhetsordningen.

Klarspråk: Ryssland är en stat som har särskilda nationella intressen som handlar om en rätt att få dominera sina grannar som inte ska få ha full suveränitet. Och om inte kolonialmakten Ryssland får dominera sina ”kolonier” i en egen inflytelsesfär så blir man sur. Hur stor är inflytelsesfären? Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow (S) har vid ett seminarium sagt att Ryssland strävar efter inflytande vid det gamla tsarimperiets gränser. Det innebär Warszawa, Baltikum och Finland.

Den europeiska säkerhetsordningen erkänner ingen inflytelsesfär. Försöken Ryssland gjort med frysta konflikter i Georgien, Moldavien och Ukraina är en direkt utmaning mot europeisk säkerhetsordning.Här finns en direkt intressekonflikt mellan Ryssland och små suveräna stater i Rysslands närhet, som Sverige.

Tatarintsev: Men hur ska man då kalla det som NATO med USA i spetsen gjorde på Balkan genom att bomba sönder Serbien och utan några som helst ”nationella folkomröstningar” upprätta ett ”självständigt” Kosovo? Vad gjorde vid det ögonblicket de så högt renommerade europeiska politikerna och vad hände med deras ”principiella stöd” till folkrätt och lagens överlägsenhet?

Klarspråk: Folkmord ska inte stoppas, klart serberna skulle ha fått etniskt rensa Kosovo är vad Tatarintsev säger i praktiken. Han nämner inte heller FN:s säkerhetsrådsresolution 1244 som gav legitimitet för ingripandet i efterhand. En resolution som Ryssland röstade för.

Läs mer: Vad säger Ryssland egentligen (från 2015)

Tatarintsev: Hittills i år har vi trots allt kunnat iaktta några ljusglimtar i relationerna mellan våra länder. Vi ser positivt på utrikesminister Margot Wallströms, samt EU- och handelsminister Ann Lindes besök i Ryssland, och på de bilaterala kontakterna mellan våra utrikesministrar som skett i samband med bl.a. OSSE-mötet, FN:s generalförsamlings session och regionala fora. Den sedan i juli fungerande direktlinjen mellan militärledningarna i Ryssland och Sverige har tjänat oss väl, inte minst under övningarna ”Aurora” och ”Zapad”. Den bilaterala varuomsättningen som under 2014-2016 mer än halverades ökade under den första hälften av året med 35 procent.

Att tala om en fullvärdig återupplivning av de rysk-svenska relationerna är dock än så länge för tidigt. För detta krävs ett genombrott i att överkomma de konstlade hinder som emellanåt reses.

Klarspråk: Ryssland valde att genomföra motsanktioner mot EU efter den olagliga ockupationen av Krim. Det slog hårt mot exempelvis mjölkproduktexporten, snacka om att resa konstlade hinder. Självkritik av det egna agerandet lyser med sin frånvaro. Liksom att Ryssland fortsätter att lägga mer pengar hela tiden på att expandera sin militära förmåga i stället för att satsa på vad vi i Sverige skulle säga "vård, skola och omsorg" - något Ryssland skulle behöva.

Tatarintsev: Och vi har ju en hel del att göra: vi behöver återskapa tillit och politisk dialog, återupprätta det kraftigt minskade handelsekonomiska utbytet, ta oss an globala utmaningar och återknyta våra humanitära och kulturella kontakter.

Klarspråk: Tatarintsev vill att vi ska glömma allt som sker och gå vidare. Men menade han allvar med tillit och politisk dialog…låt oss se ett första steg från Ryssland, låt vapnen tysta i Östra Ukraina, inled återförarprocessen av Krim, skicka hem den tredjedel av den ryska ambassaden i Stockholm som enligt Säpo ägnar sig åt krigsförberedande verksamhet. Det är ett utmärkt sätt att bygga förtroende, om man vill.

Tatarintsev: När jag i tjänsten träffar svenska affärs-, och vetenskapsmän, kulturpersonligheter och regionala politiker känner jag deras oförståelse och besvikelse över bristen på konstruktiv dialog mellan Moskva och Stockholm, som försvårar för deras verksamhet i Ryssland.

Klarspråk: Ja, det är ju tråkigt att Moskva inte klarar av att ha en konstruktiv dialog med demokratier och demokratiska krafter. Och återigen vill Tatarintsev här att vi ska glömma EU, det är bara bilateralt som gäller! Tatarintsev vill inte att du ska tänka på att den viktigaste dialogen sker mellan EU28 och Ryssland. Men EU28 är så mycket större och starkare än Ryssland ekonomiskt (som har en BNP mellan Spanien och Italien). Därför vill Ryssland bryta sönder EU, för det är enklare att vara stark bilateralt…Eller för att uttrycka sig rakare, tant Merkel sätter man sig inte på, det kan man göra Löfven.

Tatarintsev: Relationerna mellan Ryssland och Sverige har aldrig varit helt smärtfria. Men år 1814 gjorde vi vårt ödesval och drog ett streck över den långvariga militära tvekampen. Jag kommer att tänka på det som den svenske rikskanslern Axel Oxenstierna sa långt dessförinnan, under det Trettioåriga kriget: ”Jag bekänner och tillstår gärna, ingenting vara vår stat och fädernesland bekvämligare, nyttigare, säkrare, ja, nödigare än fred med Ryssen…”

Klarspråk: Den här är märklig. Varför antyda ett krigstillstånd? Här friar också Tatarintsev öppet till fredsrörelsen. ”Ödesval” 1814 är svårt att begripa, syftar Tatarintsev på att Bernadotte valde att vinna Norge genom att vända sig mot Napoleon? Mer naturligt vore att nämna 1809 då Ryssland erövrar Konungarikets östliga landskap, stora delar av dagens Finland. Ryssland var för övrigt en hårsmån från att inleda anfallskrig mot Sverige 1914, men i sista stund fick eskadern som skulle inta Gotland order om att vända. Krigsplanerna mot Sverige under Kalla Kriget är välkända. Och Säpo gick redan 2014 ut och konstaterade att den ryska underrättelseinhämtningen mot Sverige var krigsförberedelser. Och när det gäller "Oxenstiernas fred", så menar nog inte Tatarintsev att han vill ha en relation med Sverige i enlighet med Kanslerns gräns i öster, då var Nyen en svensk stad. På dess ruiner ligger idag St Petersburg byggd...

Läs mer: Finlands självständighet kan komma ifrågasättas

Tatarintsev: I mitt tycke är det nu hög tid att sluta fred inte bara på slagfältet utan även i huvuden. Med det sagt skulle jag vilja uttrycka min önskan om att den kommande valkampanjen, i enlighet med den svenska demokratins stolta traditioner, ska förbli fri från ökänd ”yttre påverkan”, och föras hederligt, utan smutsiga tilltag.

Klarspråk: Det här är tvärtomspråk. Räkna med att Ryssland kommer att göra sitt yttersta för att röra om i våra huvuden och lägga sig i valet med ”yttre påverkan” och smutsiga tilltag.

Tatarintsev. Jag hoppas att det inom dagens generation av svenska politiker dyker upp moderna ”oxenstiernor” som inte drar sig för att utmana stereotyper och inleda ett nytt konstruktivt kapitel av svensk-ryskt samarbete.

Klarspråk: Här är en kontaktannons som riktar sig till enskilda politiker och partier, stöd vår sak så stödjer vi er.

Med kunskap i "Tatarintsevska" blir budskapet tydligare och lättbegripligt. Gör som vi säger så blir allt bra, för annars….

Detta är en ledartext av Patrik Oksanen, som skriver om säkerhets- och försvarspolitik för flera av MittMedia-koncernens liberala och centerpartistiska ledarsidor. Oksanen är till vardags politisk redaktör för Hudiksvalls Tidning (c) samt för närvarande tf politisk redaktör på ÖP.

