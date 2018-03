Marcus Åsling: Fel parti för att fånga in Centerpartiet med en enkel flirt

Det var en så kallad testballong som näringsminister Mikael Damberg (S) och partisekreterare Lena Rådström Baastad (S) skickade upp i luften under fredagen. I en debattartikel i Expressen argumenterade man för att Centerpartiet borde ingå i ett regeringssamarbete med Socialdemokraterna.

Kyss Karlsson. Den ballongen fick inte segla länge i luften. Centerpartiets partiledare Annie Lööf sköt ned ballongen omgående utan att tveka. Någon regering mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet blir det inte.

Det finns ett drag av desperation i Socialdemokraternas försök att bjuda in Centerpartiet till samarbete.

För det första är det lite märkligt att Socialdemokraterna söker nya samarbetsparter nu. Är man så trött på fyra år av samarbete med Miljöpartiet? Jag klandrar i och för sig inte Socialdemokraterna för det. Samarbetet har varit beprövande, Miljöpartiet var aldrig redo för regeringsansvar och är det fortfarande inte.

För det andra är det naivt att bjuda in Centerpartiet till samarbete nu. Annie Lööf har tidigare lovat att äta upp sin sko innan hon sätter sig i en regering med Stefan Löfven. Och Stefan Löfven, han uttalade så sent som förra valet att Socialdemokraternas mål var att Centerpartiet skulle åka ut ur riksdagen. Personkemin mellan Lööf och Löfven är minst lika svag som den var mellan Göran Persson (S) och Maud Olofsson (C).

För det tredje är det svårt att se i vilka frågor Centerpartiet kan ingå bättre överenskommelser med Socialdemokraterna än de resultat man redan i dag får genom allianssamarbetet.

Ett fortsatt samarbete med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna är inte friktionsfritt. Alliansen består av fyra olika partier med olika mål. Ett parti är rädd för att inte längre vara störst, ett annat hoppas växa om, två andra har svårt att vara kvar. Skillnaden mot 2006 var att samtliga partier i Alliansen hade målet att nå regeringsmakten och sparka ut en långvarig socialdemokrati från Rosenbad. Samma beslutsamhet ser man inte i dag.

Det finns alltså utmaningar för Alliansen, utmaningar som Socialdemokraterna hoppas dra nytta av genom sitt utspel. Trots dessa utmaningar är ett fortsatt allianssamarbete Centerpartiets bästa väg framåt. Bakom sig har Alliansen åtta år av framgångsrikt koalitionsarbete i regeringsställning, fyra år av ett fungerande samarbete i opposition.

Vad har Socialdemokraterna att erbjuda på andra sidan? Jo en självbild som ett parti kring 40 procent trots att verkligheten ligger närmre 20 procent. En svag, otydlig och delvis motstridig reformagenda. En dålig historik av att framgångsrikt leda koalitionsregeringar. Att samarbeta med Socialdemokraterna vore att köpa grisen i säcken och svika väljarna.

Alliansen varar dock inte för evigt. Ansvaret för att hålla i samarbetet vid liv ligger främst på Moderaterna. Ifall Socialdemokraterna förnyade sin politik och partistruktur och Alliansen fungerade sämre i regeringsställning, då vore läget helt annorlunda.