Marcus Persson: 10 mars är den enfaldiga envishetens dag

Anledningen är orsaken bakom en särskild händelse 10 mars 1974 då den japanske andrelöjtnanten Hiroo Onoda bestämde sig för att kapitulera. I hela 30 år efter andra världskrigets slut hade japanen suttit och ockuperat en liten landyta på Filipinerna övertygad om att kriget fortfarande pågick. Bybor, filippinsk och japansk militär – till och med hans egen familj försökte hopplöst förklara för honom att kriget var över under 30 års tid. Men icke, Hiroo Onoda befarade att de upprepade kontaktförsöken var krigslist från fienden. Kapitulation kunde tillslut ske just 10 mars 1974 när hans tidigare överordnade Yoshimi Taniguchi besökte den filippinska ön och meddelade honom att kriget var över. När Onoda kom tillbaka till Japan hade han mycket svårt att acceptera det moderna japanska samhället som hade växt fram under tiden som han befann sig i ett mentalt krig i 30 år på en filippinsk ö.

Socialdemokraterna står inför samma problem. I 30 års tid har man ockuperat samma politiska position med samma politiska lösningar. Om en socialdemokrat kom ut ur skogen efter att ha gömt sig i 30 år så skulle den utan problem kunna ta en plats i fullmäktigegruppen. Det är business as usual för att låna ett brittiskt uttryck. Världen sett ur socialdemokratiska glasögon befinner sig Sverige fortsatt i ett globalt kallt krig där det gäller att hålla avstånd både till väst och öst genom alliansfrihet, neutralitet och engagemang i FN i stället för vårt europeiska närområde. Socialdemokratin är densamma utan intryck från omvärlden också i Jämtland och i Östersund. Förra året visade man upp en ointellektuell attityd gentemot ungdomars möjlighet att sommarjobba på privata äldreboenden – och skylde på facket. Förhandstipset är därför att Socialdemokraterna kommer hantera friskoleetableringen av Engelska skolan med samma ointellektuella motstånd – trots att friskolans disciplinbetonade pedagogik är något svaga elever har störst nytta av i kontrast till den kommunala skolans problem. Att 133 000 står i kö för att få gå på Engelska skolan är ett kvitto på ett väl utfört arbete. Får många är det en dygd att stå fast vid sin åsikt. Men när man sitter och trycker med en kulspruta i en djungel i 30 år då är det bara tragiskt. För barn och föräldrar i Jämtland och Östersund vore det välkommet om en etablering av Engelska skolan skedde. Öppna jämförelser visar att skolans resultat vida överstiger generella resultat i kommunala skolor och andra friskolor. 60 procent av eleverna lämnar Engelska skolan med toppbetyg i matematik, att jämföra med 35 procent i den kommunala skolan och 45 procent i annan friskolemiljö.

Resultatet beror inte på socioekonomiska faktorer så som barnens bakgrund. Svenska skolor, oavsett om de är friskolor eller kommunala skolor får inte sortera elever som ansöker om att gå på skolan. Dessutom ligger Engelska skolan i stor utsträckning i så kallade lågstatusområden. Östersunds kommun gör därför klokt i att säga ja till en etablering. Ifall det försvårar för en kommunal skola att finnas kvar i staden visar det bara på att den kommunala verksamheten aldrig var uppskattad av föräldrar och elever.