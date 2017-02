Marcus Persson: Är alternativet till lastbilstransporter på glesbygden så mycket bättre?

Låt oss säga att en familj i någonstans i Jämtland köper möbler från Ikea: Det älskade barnet har blivit ungdom och en ny större säng behöver köpas in, man köper också ett skrivbord och en stol så bordet i köket äntligen kan befrias från läxor och spår av suddgummi.

Dessbättre lever vi i en modern ekonomi med tekniska framsteg.

Bäst för miljön vore såklart om familjen bar möblerna hem för egen kraft. Det faller givetvis på sin egen orimlighet eftersom närmsta Ikea ligger i Sundsvall. Dessutom skulle det innebära en samhällsekonomisk förlust, för att hinna med projektet behöver båda föräldrarna ta ledigt, därefter söka efter bärhjälp från släkt och vänner. Ifall det vill sig illa kommer någon dessutom bli sjukskriven på grund av ett ryggskott. Dessbättre lever vi i en modern ekonomi med tekniska framsteg. Via Postnord och andra aktörer som DHL och Schenker vet vi redan i dag att e-handel ökar kraftigt på glesbygden och på landsbygden där avståndet till ett brett butiksutbud är långt. Sannolikheten är därför stor att just den här familjen väljer beställer allt via nätet och får allt hemkört. Eftersom försändelsen både är stor och tung kommer en lastbil användas, lantbrevbäraren kan mycket men inte att uträtta mirakel.

Hur skulle familjen påverkas av en kilometerskatt? Antingen kommer kostnaden för kilometerskatten landa på familjens faktura. Bor man däremot i avlägsen glesbygd är det inte säkert att något fraktföretag kommer finna rutten lönsam längre. Om lastbilstransporten försvinner från glesbygden, hur många bilar med släp krävs det för att orsaka en större skada för miljön än om transporten samordnades med lastbil? Frågan behöver ställas. Enligt en ny studie från ICCT släpper dieselbilar ut dubbelt så mycket som en lastbil räknat per kilometer, och hela tio gånger mer om man räknar på per liter bränsle.

Därför är det fortfarande fullständigt obegripligt att regeringen ännu inte backat om kilometerskatten. Visst, ett parti vill flytta över lastbilstransporterna till järnvägen – ett annat ordna finansieringen till något valvinnande bidragslyft. Om konsekvensen av en kilometerskatt blir minskade arbetstillfällen och fler personbilstransporter, håller då skatteförslaget för en intern granskning även bland socialdemokrater och miljöpartister? Det är en fundering statsminister Stefan Löfven (S) borde ta med sig när han reser runt på en landsbygdsturné för att träffa socialdemokratiska kommunalråd och riksdagsledamöter.