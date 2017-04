Marcus Persson: LO vill (äntligen!) sänka skatten på hederligt arbete

Redan i januari konstaterade LO-pampen Karl-Petter Thorwaldsson att Sverige håller på att förvandlas till en "Downton Abbey-ekonomi". En populärkulturell referens till den populära tv-serie som sänds på SVT om livet på ett brittiskt gods med tjänstefolk. Thorwaldssons kritik utgår ifrån att inkomstskatten är högre än kapitalbeskattningen. Det är i dag mer lönsamt att leva på sparat eller ärvt kapital än vad det är att leva på hårt arbete som löntagare.

Att LO har svängt i skattefrågan bekräftas i en enkät i LO:s medlemstidning Arbetet (tidigare LO-tidningen). I enkäten ger LO, TCO och SACO sin syn på svensk skattepolitik med anledning av att det var nästan 30 år sedan som århundradets stora skattereform genomfördes. Enkäten är intressant eftersom den avslöjar att Sveriges tre största fackliga centralorganisationer; LO, TCO och SACO är samstämda om att skatten på arbete måste sänkas. Så lät det inte när Alliansen genomförde jobbskatteavdrag. Både TCO och SACO har lyft skattefrågan tidigare, den stora förnyelsen ligger hos LO som har tagit sig in på tidigare outforskad terräng.

Att skatt på arbete är för hög var det som Alliansen vann valet på 2006. Sverige tillhör världstoppen när det kommer till genomsnittslöner, trots det är det väldigt svårt att arbeta ihop till ett kapital så att man kan köpa ett eget hus. Den som betalar inkomstskatt blir inte rik, utan man är beroende av ärvda pengar eller föräldrarnas fondsparande från födseln.Under alliansregeringen när Anders Borg (M) var finansminister var kritiken från Thorwaldsson den rakt motsatta än vad den är i dag med Magdalena Andersson (S). Då ansåg LO att deras medlemmar borde betala mer i skatt. I dag vill man betala mindre i skatt. Sådär intellektuellt svagt och oseriöst har LO alltid arbetat, med skamlös och faktaresistent polarisering under borgerliga regeringar för att kunna genomföra ett regeringsskifte. Bara när Socialdemokraterna sitter vid makten försöker LO arbeta konstruktivt mot regeringen, vid alla andra regeringar tvingas LO:s medlemmar betala för en massa strunt. LO må vara falska, men det är välkommet att man äntligen (under en socialdemokratisk regering ...) uppdaterar sin klasskampsanalys. Svenska val illustrerar mycket väl hur arbetarrörelsen håller på att tappa fotfäste i politiken och samhällsdebatten. Arbetarrörelsens problem har varit irrelevans i människors liv och förtroendevaldas radikalisering. Väljarna köper inte längre marxistiskt nonsens, trots att det länge saluförts under reapris.

För Socialdemokraterna innebär LO:s positionsförflyttning mycket. Det blir enklare för socialdemokratin att orientera sig mot mitten där framtiden finns. Det kan också utgöra första steget för ett nytt modernt samhällsprojekt, där människor kan göra en klassresa trots att man betalar inkomstskatt.