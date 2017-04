Marcus Persson: Mycket oväntat att Miljöpartiet föreslår fotboja på flyktingar

Fram till för några dagar sedan var alla partier överens om att fotboja bärs bara av de som är dömda till högst sex månaders fängelse. Att bära fotboja som alternativ till fängelse innebär ett sorts utegångsförbud, men man får lämna bostaden under fasta tider för att ta sig till jobbet. Tillstånd för till exempel läkarbesök måste anmälas innan. Den som bär fotboja måste dessutom betala en avgift på 80 kronor per dag. Huruvida flyktingar ska betala samma summa låter jag vara osagt.

Beroende på vilket parti man frågar handlar det om att olika typer av flyktingar ska bära fotboja. Det är allt ifrån flyktingar som misstänks vara benägen att utföra terrordåd till flyktingar som riskerar att gå under gjorden om man inte får uppehållstillstånd.

Frågar man Ebba Busch Thor låter det så här:– Är man asylsökande och fått avslag är man inte kriminell, men finns det en misstanke att man kommer att avvika, då finns det en misstanke att man kommer att begå en brottslig handling, att befinna sig i landet utan tillstånd, då är detta motiverat. Det sa Ebba Busch Thor i en intervju med den kristna tidningen Dagen.

En självklar invändning mot Busch Thors resonemang är att det varken är humant eller en del av svensk rättstradition att döma någon till ett straff innan ett brott har begåtts i förebyggande syfte.

Frågar man Gustav Fridolin låter det så här: – Fotboja är en möjlighet för de individer där vi har olika typer av information och är oroliga för hur vi ska hantera en avvikandesituation. Uttalandet kommer från en intervju med Dagens nyheter.

Om Fridolins resonemang över huvud taget ska ha verkan då måste flera faktorer spela in. Till exempel att villkoren följer samma mönster som för dömda brottslingar som bär fotboja i dag; utegångsförbud och att det finns fasta regler för var och hur man får röra sig. Det måste också finnas polisiära resurser som har kapacitet att rycka in vid avvikelse. Har vi det i dag? För alla flyktingar som ska bära fotboja? Jag tror inte det. Slutligen är en förutsättning att individen som bär fotboja inte är villig att begå brott, vilket en avvikelse är. När alternativet är utvisning, klipps sannolikt fotbojan av och ett försök att gå under jorden inleds.För den som inte nöjer sig med rent humanitära eller principiella invändningar mot fotboja, finns alltså också praktiska invändningar till att förkasta förslaget.

Betydligt mer intelligenta förslag har framkommit i debatten. Både om hur vi får en ordnad och humanitär asylprocess samt hur vi kan förebygga att terrorbrott begås i Sverige. Ett sådant förslag är att beslut om uppehållstillstånd delges på polisstationen, migrationsverket eller på annan bestämd plats. Beslut meddelas där oavsett om det är positivt eller negativt. Det förenklar möjligheten att sätta människor i förvar i väntan på utvisning och säkerställer att det kan ske så fort som möjligt. Naturligtvis finns då fortfarande en problematik för individer med utvisningsbeslut som inte kan utvisas till sitt hemland. Men att sätta fotboja på människor som misstänks vara benägen att begå brott i Sverige är fel åtgärd.

För att förhindra terrorbrott finns det flera rättssäkra och mer relevanta åtgärder att vidta. Ett sådant är att Säpo, rättsväsendet och polisen måste får mer resurser. Det räcker inte med enbart digital övervakning, man måste också ha fötter på backen som kan inhämta information. Det visar erfarenheten från andra länder där man har en vana av att hantera terrorbrott, till exempel Israel. Centerpartiet har föreslagit en förstärkning om 800 miljoner. Det budet borde regeringen ta hand på. Flera lagar kan också skärpas för att ge bättre stöd i att förebygga terrorbrott. Det kan handla om skärpta lagar mot uppvigling och hot på nätet eller att uttrycka stöd till terrororganisationer. Det är möjligt att säkra upp en säker asylprocess och förhindra terrorbrott utan att använda fotboja. För det alternativet är varken effektfullt eller en bra marknadsföring av rättsstaten Sverige.