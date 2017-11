Max bemöter kritiken om klimatkompensationen: "Vi köper klimatnytta – inte samvete"

Ledaren 10 november ifrågasatte Max klimatkompensation via trädplantering. Max minskar utsläppen och klimatkompenserar samtidigt.

Läs även: Köper sig Max ett rent samvete på falska grunder?

Vi har helt gått över till vind-el, minskat energianvändningen, omvandlat begagnad frityrolja till biodiesel och reducerat matsvinnet till under 1 procent. 2008 var vi först i världen med klimatmärkt meny.

2016 skapade vi marknadens bredaste utbud av gröna burgare och minskade vår klimatpåverkan med minst 10 procent per intjänad krona.

Max klimatkompenserar för att det är oerhört bråttom att bromsa klimatförändringarna. Världen klarar sannolikt inte av Parisavtalets klimatmål bara genom att minska utsläppen. Vi måste också börja dammsuga atmosfären på koldioxid. Planteringar som binder koldioxid i träd är ett konkret sätt att göra det på. Mellan 2008 och 2016 har Max låtit plantera ca 1,4 miljoner träd. Det motsvarar minskade koldioxidutsläpp som om 160 000 bilar stått stilla under ett år.

Genom klimatkompensationen köper vi oss inte ett rent samvete. Däremot får vi:

1. En självpåtagen klimatskatt. Vi får en intern prislapp på klimatet som påminner oss att fortsätta minska våra utsläpp.

2. En omfattande klimatnytta. De planterade träden suger ned koldioxid från atmosfären motsvarande alla klimatutsläpp från lantbrukarens jord till gästens bord. Detta täcker våra direkta utsläpp, 0,3 procent, och utsläppen hos våra leverantörer, 99,7 procent. Det vill säga främst utsläpp som vi har begränsat inflytande över men ändå väljer att ta ansvar för.

Max har via företaget Zeromission köpt Plan Vivo-certifierad trädplantering främst i Trees for Global Benefits i Uganda, som har prisats av FN för framgångsrikt arbete att stödja småbrukare med hållbart jord-, skogsbruk och klimatanpassning. Denna klimatkompensation bygger på ”trade– not aid”, det vill säga handel – inte bistånd. I årsredovisningarna beskrivs öppet utmaningarna med projektet, men i de oberoende tredjepartsgranskningarna framgår att klimatnyttan är verifierad och att modellen funkar. Projektet växer med fler frivilliga småbrukare.

Det är bra att klimatkompensation granskas. Men att sluta plantera träd minskar varken halterna av klimatgaser i atmosfären eller fattigdomen i Uganda. Vi är stolta över vår klimatkompensation. Det är en konkret åtgärd vi kan genomföra i dag som kompletterar arbetet med att minska utsläppen imorgon. Vi hoppas att fler väljer att ta efter oss. Det skulle kunna skapa stor klimatnytta.

Kaj Török

Informations- och hållbarhetschef

Svar direkt: Max miljöarbete omfattar mer än bara trädplantering, och det påpekades också i den aktuella ledaren. Men samtidigt är upplägg där man tillgodoräknar sig ett träds framtida kolbindning något annat än utsläppsminskningar här och nu.

Läs även: Klimatavdrag behöver inte vara fel – näringslivet måste uppmuntras att ta sitt miljöansvar

Efter Parisavtalet, när även fattiga länder har klimatmål att uppfylla, kommer också hela frågan om klimatkompensation i ett nytt ljus. En risk för dubbelräkning uppstår. Om den rika världen betalar för klimatåtgärder, som länderna i fråga redan var ålagda att genomföra, hur ska vi då räkna? Om utsläppen kvarstår, därför att vi kör bil och äter nötkött, kanske vi bara lurar oss själva.

Jag avkräver inte hamburgerkedjan Max något svar, men frågan bör ställas.