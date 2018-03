Möte med Kasparov: Sätt press på "kungen"

Det är under middagen som Garry Kasparov spänner ögonen i mig kring frågan hur väst ska hantera Putin-regimen i hans andra hemland Ryssland.

För min generation, som var ungdomar på 80-talet, var Kasparov den unge utmanaren. Han som förebådade en ny tid med Glasnost och Perestrojka genom att slå världsmästaren Anatolij Karpov 1985 från kungatronen. Gorbatjov mot Brezjnev om man så vill.

Lyssna: Podd72 om Kasparovs Sverigebesök

Efter att ha lagt schackpjäserna på hyllan blev Kasparov allt mer aktiv i den politiska oppositionen mot Putinregimen.

2013 valde han att lämna Ryssland och gå i exil, hans vän och oppositionskollega Boris Nemtsov stannade kvar och blev mördad 2015. "Boris stora misstag", konstaterade Kasparov under middagen: ”Om jag kan återvända till Ryssland, ja visst, men då kommer jag inte därifrån”.

Det är under ett några timmar av aktiviteter med bland annat en middag som arrangerades av Bertil Ohlininstitutet som jag följde Kasparov under onsdagen.

Under två dagar i Stockholm stod föreläsning på Utrikespolitiska Institutet, träff med riksdagsledamöter, möte med utrikesminister Margot Wallström (S), sittning med schackungdomar och en massa intervjuer på agendan. Och när jag generöst släpper TV4 före i intervjukön så kan även en ledarskribent bli matt som bondeoffer. Något längre poddsamtal on the record hinns inte längre med när programmet blir för tajt.

Men att följa med Kasparov, höra honom prata med andra samt middagskonversera är intressant. Det är föga förvånande ett rörligt och blixtrande intellekt man möter, men också hög fysisk energi.

Så hög att promenaden mellan Grand Hotell och restaurang Prinsen får mig att känna som Charlotte Kalla som försöker haka på Marit Björgen på OS-tremilen.

Huvudbudskapet från oppositionsledaren under Sverigebesöket kan sammanfattas med ”sluta var så naiva i väst” och ”sätt åt regimen där det gör ont”.

Appeasement är inte direkt Kasparovs favoritord. Barack Obamas omstart med Ryssland efter Georgien sågas skoningslöst, liksom Bill Clinton som lät Boris Jeltsin komma undan med stöd till Irans kärnvapenprogram.

Inte heller vill Kasparov kännas vid att regimen skulle vara särskilt schackspelande i sitt agerande.

En utläggning om braindrain och Krelms förakt för vetenskap kommer som svar. Och i tidigare intervjuer har Kasparov sagt Putin är en pokerspelare, inte en schackspelare. Vad Kasparov anser om poker behöver nog inte tilläggas.

Det Kasparov vill se av Väst är modet att gå efter beslutsfattarna, de ansvariga bakom cyberattacker, påverkansoperationer och aggressioner.

I veckan kom uppgifterna om Rysslands pågående hackning av tyska regeringen, tidigare har ”Putins kock”, chefen för trollfabriken i St Petersburg pekats ut för sin inblandning i amerikanska valet.

Att införa ”Magnitskijlagen”, som straffade de ansvariga på mordet på advokaten Sergej Magnitskij, skulle innebära ett verktyg att enkelt kunna ge reserestriktioner, frysa bankkonton och göra livet allmänt obekvämt för regimens hantlangare. I förlängningen skulle det kunna underminera Putins styre om ansvariga för cyberangrepp och trollverksamhet visste att svaret från väst drabbar dom personligen.

Läs mer: Bill Browders kamp för rättvisa - Magnitskijlagen

Och det handlar inte bara om Ryssland. En sådan lagstiftning skulle kunna användas mot de inblandade i den kinesiska regimen som håller svensken Gui Minhai fången, mot eritreanska hantlangare i fallet Dawit Isaak eller etiopiska dito i fallet med hudiksvallsläkaren Fikru Maru.

Särskilt optimistisk är inte Kasparov om framtiden, han har skrivit boken ”Winter is Coming”. En passande titel just under besöket i Stockholm, som sammanföll med snökaos och iskyla.

Och det kommer att bli värre innan det blir bättre. Närmast det italienska valet i helgen där Kasparov beskriver alternativen som att nästa regering blir antingen ”Putin-mjukisar” eller ”köpt av Putin”. Och nästa EU-kris kan mycket väl komma med Italien.

Ett problem väst har är antagandet att andra skulle bli som oss med globaliseringen, nu ser vi istället hur demokratier går i auktoritär riktning.

Kampen mellan den demokratiska världen och auktoritära regimer kommer att prägla geopolitiken under 20-talet. Ett problem väst har är antagandet att andra skulle bli som oss med globaliseringen, nu ser vi istället hur demokratier går i auktoritär riktning.

Enligt Kasparov var de demokratiska krafternas bästa chans i Ryssland i december 2011 då man hade press på regimen att kunna få fram ett nyval. Det är som i schack, man måste fortsätta pressen suckade Kasparov när han konstaterade att regimen kunde återhämta sig och krossa oppositionen.

Presidentvalet 18 mars får fnysningar, alla kandidater är godkända av regimen - en riktig opposition är slagen i spillror. Att journalister kan få för sig att beskriva det som ”ett val” får en huvudskakning.

Beställningen från Kreml är 70/70, 70 procents valdeltagande där 70 procent lägger sin röst på Putin. Det ger ett matematiskt ”aktivt” stöd på halva befolkningen, något regimen vill ha för att hävda legitimitet.

Putin behöver hålla skenet av styrka uppe och åtminstone vinna virtuella segrar mot väst för att säkra sitt styre.

Och dagen efter mötet Kasparov höll Putin det som kan beskrivas som det stora valtalet med hot mot väst, kärnvapenskrammel och skryt om nya vapen. Dessutom lovades halverad fattigdom och höjd medellivslängd.

Talet passade in i det som Kasparov pratade om över en Biff Rydberg; att Putin behöver hålla skenet av styrka uppe och åtminstone vinna virtuella segrar mot väst för att säkra sitt styre.

Och innan vi skils åt med en handskakning kommer Kasparov med ett löfte: ”När Magnitskijlagen diskuteras i riksdagen så kommer jag tillbaka och ger ett brandtal varför det behövs”.

Intresserad av Säkerhetspolitik? Missa inte Podd 72! Podden handlar om att vara redo, om kriser, katastrofer, prepping, säkerhetspolitik och informationskrig. Finns att ladda ned på iTunes och Acast. Avsnittet med Kasparov hittar du här.