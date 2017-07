Oksanen: Därför är iakttagelsen i Gävle Hamn intressant

Men nyheten som Gefle Dagblad rapporterar om är intressant, eftersom det handlar om en strategiskt viktig hamn. Det var när Gävle Hamn 29:e juni genomförde sjömätningar nära kajerna som ekolodet gav en avvikelse.

Läs mer: Misstänkt ubåt på botten i Gävle Hamn – anmält till Försvarsmakten

Ett föremål som bedömts som tolv meter långt och tre meter högt låg mitt i farleden. Men när en ny mätning senare samma dag på samma plats skulle göras var föremålet borta.

Gävle Hamn är inte vilken hamn som helst. När den ryske generalstabschefen Valerij Gerasimov på den sjätte Moskvakonferensen för Internationell Säkerhet pratade om läget visade han en karta med Gävle Hamn. Tillsammans med Sundsvall menade Gerasimov att det här var ett område av särskilt intresse för Nato, och således alltså för Ryssland.

Läs mer: Ryske generalen som sätter oss på kartan

USA har utrustning för en marinkårsbrigad placerad i Trondheim. I fall Sverige, eller något land som Sverige förbundit sig att hjälpa i enlighet med EU:s Lissabonfördrag, angrips av Ryssland så är den första amerikanska enhet som kan bistå just den marinkårsbrigaden. Efter att ha passerat in i Jämtland behöver brigaden ta sig vidare, det är här Sundsvall och Gävle kommer in i bilden.

Om Försvarsmaktens analys av iakttagelsen i Gävle Hamn pekar mot en ubåt så är den avsedd för specialstyrkor. I boken Ryska Specialförband konstaterar Lars Gyllenhaal och Joakim von Braun att Ryssland åter satsar på just dessa.

Genom att Ryssland har lättat på sekretessen från Kalla Kriget så kan boken citera flera öppna källor. I dokumentären Undervattensninjor berättar överste Gennadij Sizikov om sin tid vid marina spetsnaz och om operationer som varade i ett par månader med orden ”naturligtvis bedrev vi operationer i fredstid”.

Läs mer: Större fynd av sprängmedel 1987 - uppgifter i ny bok

Och den ryske marinhistoriken Arkadij Tjikin har i dokumentärfilmen ”Diversanter” konstaterat om undervattensförbanden: ”Det var inte en gång utan tiotals gånger som de på andra länders territorier sanktionerat utförde skarpa uppdrag. Hur många gånger de for in på utländska staters territorium vet bara få”.

I ett skymningsläge eller i en konflikt i Östersjön kan varje timme vara värdefull. Att på olika sätt kunna fördröja eller försvåra för undsättning västerifrån är värdefullt. I det perspektivet är intresset för en hamn som redan pekats ut inget märkligt. Att kunna lägga ut minor, placera sprängladdningar på fartyg eller gå i land och utföra sabotage är precis vad specialstyrkorna är till för.

Händelsen i Gävle visar vikten av att allmänhet och företag rapporterar in iakttagelser till Försvarsmakten för vidare bedömning. Vad utslaget på ekolodet i Gävle Hamn kommer att bedömas som återstår att se efter analys.

Detta är en ledartext av Patrik Oksanen, som skriver om säkerhets- och försvarspolitik för flera av MittMedia-koncernens liberala och centerpartistiska ledarsidor. Oksanen är till vardags politisk redaktör för Hudiksvalls Tidning (c) samt för närvarande tf politisk redaktör på ÖP.

Intresserad av Säkerhetspolitik? Missa inte Podd 72! Podden handlar om att vara redo, om kriser, katastrofer, prepping, säkerhetspolitik och informationskrig.

