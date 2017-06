Oksanen: Mer av Yoda behövs i kampen mot terrorn

Utan kunskap är det lättare att bli rädd. Det är värt att påminna om den enkla sanningen; efter fruktansvärda terrordåd i London såväl som Manchester och efter Dagens Nyheters serie om de salafistiska terrorsympatisörerna som sedan lång tid verkat i Sverige.

Ett exempel är imamen som försökte köra ihjäl en shiamuslim, som sagt att han ogillade terrorgruppen al-Qaida, på gatan i Hässleholm 2009. Efter avtjänat fängelsestraff så har imamen de senaste åren predikat i olika skånska moskéer.

I DN:s reportage får vi också möta läraren och shiamuslimen Ahmed Abbas som fått höra från en terrorsympatisör att han hade fått halsen avskuren om han varit i Syrien. Samtidigt berättar Abbas hur han blandas ihop med IS-terrorister av de som inte klarar av att se skillnaden.

Och det är många som i dag kan bli attackerad från två olika extremistmiljöer; som judar och shiamuslimer som Abbas. De extrema salafisterna har mer gemensamt med nazisterna i Nordiska Motståndsrörelsen än någon av dem vill erkänna.

De här grupperna lever i symbios med varandras hat och vägen till hatet är förvillande lik. För Guardian jämför Paul Gill, en expert på extremism vid University College i London, det hela med bristande immunförsvar:

”Våra studier när det gäller jihadister och högerextremister, liksom skolskjutare och liknande, visar att stegen på vägen skiljer sig väldigt lite. Det är som när immunförsvaret är nere. Du kan gissa att du kommer att bli sjuk, men vilken sjukdom du drar på dig beror på vad du exponeras för”.

Läs mer: Låt hellre Ranstorp sköta kulturen än Bah Kuhnke Daesh-resenärerna

De våldsamma jihadisterna i Europa är till en betydande del andra generationens muslimer konstaterar franske experten Oliver Roy för Haaretz:

”Uppskattningsvis 60 procent av de som ansluter sig till våldsbejakande islamism i Europa är andra generationens muslimer som har förlorat kontakten med sitt ursprungsland och som har misslyckats att integreras in i det västerländska samhället.”

Sökandet efter ”brödraskap” och en emotionell händelse, som undergräver tillvaron, som startskott är några av likheterna mellan jihadisterna och nazisterna.

Läs mer: Så krigar de svenska jihadisterna på Facebook

När det gäller nazisterna så känner den svenska debatten väl till dessa eftersom vår språkliga och kulturella kontext gör att vi begriper vilka de är och vad de står för. Det gör att vi har lättare att mobilisera och göra motstånd mot deras organisering.

Den kunskapen saknar vi när det gäller salafisterna, vi förstår inte språket eller kulturella referenser som signalerar extremismen. Att börja betrakta extrema salafister och deras relation till övriga muslimer som hur Ku Klux Klan förhåller sig övriga kristna, eller hur nassar förhåller sig svenska riksdagspartier, vore en välgärning.

Då kanske nyheten om imamen som försöker köra ihjäl en man i Hässleholm både blir begriplig och ger avtryck i debatten. Dessutom får händelsen då konsekvenser för de miljöer som upplåter en scen för honom. Majoritetssamhällets bristande kunskap om den här typen extremism har gjort att den kunnat arbeta ostört.

Strategin mot extremism behöver vara präglad av aktivitet samtidigt som vi måste klara av att se skillnaderna mellan de salafistiska extremisterna och vanliga sunnimuslimer.

Propagandamiljöerna måste störas hela tiden. Bidrag till organisationer på politisk, religiös eller etnisk grund, och som inte delar demokratiska värderingar måste stoppas. Här är i Sverige Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor snarast en del av problemet än lösningen.

Timbrosajten Smedjans granskning har visat hur exempelvis Föreningen Sveriges Förenade muslimer, som bjudit in föreläsare som spridit våldsbejakande salafism, fått omfattande bidrag.

Mer resurser behöver vikas åt att jaga extremisternas inkomster och deras kontakter med den organiserade brottsligheten. Register behöver samköras i både Sverige och över landsgränser. Myndigheter måste lära sig samarbeta mycket mer målinriktat. Straffskalor för ekonomiska brott som har koppling till extremism behöver skärpas.

Läs mer: Ta ifrån extremisterna deras oljepengar

Säkerhetshålen behöver målmedvetet täppas igen; från betongsuggor på gågator, smarta lås på fordon, till fler kameror och fler poliser på gatorna.

Det finns mycket som kan göras långt mycket bättre och effektivare innan man börjar ropa på de drakoniska åtgärder som extremisterna drömmer om.

Som Yoda i Stjärnornas krig konstaterar så leder rädsla till den mörka sidan. Det är därför rädslan är ett medel för terrorns mål. Att spränga en musikkonsert i Manchester, köra en lastbil på Drottninggatan eller på London Bridge, attackera folk med knivar, spränga lokaler i Göteborg och starta branden i shiamuslimernas moské i Jakobsberg handlar om just rädsla.

Om rädslan leder till en generell ilska och hat mot ”muslimer” så kan både jihadisterna och högerextremisterna rekrytera fler som ”söker brödraskapet” och nya våldsdåd sker. Spiralen slutar aldrig.

Det är med kallt huvud, kunskap och handling som terrorismen måste mötas. Inte genom att sprida panik, rädsla eller att göra svepande anklagelser i sociala medier. Här behöver också övriga samhället se till att man inte överlåter tolkningsföreträdet åt extremisterna.

Läs mer: Låt de flyende muslimerna slippa extremisterna

Här behöver imamer såväl som andra förebilder, både politiska och religiösa, kliva fram och markera att retorik som våldsradikaliserar inte är acceptabelt.

Den bekväma tystnaden blir i längden ytterst farlig. Och det finns heller inget motsatsförhållande mellan att som medborgare visa kärlek med offren och dess anhöriga efter ett terrordåd och att som myndighet, med kylig målmedvetenhet göra extremisternas tillvaro outhärdlig och oattraktiv.

Det våra beslutsfattare i politiken och på myndigheter behöver vara är som jediriddare i kampen mot ondskan.

Och den kampen har bara börjat. Den kommer att bli lång och vara svår. Och vi kan alla behöva mer av Yoda längs vägen:

”You will know (the good from the bad) when you are calm, at peace.” - Yoda.

Detta är en ledartext av Patrik Oksanen, som skriver om säkerhets- och försvarspolitik för flera av MittMedia-koncernens liberala och centerpartistiska ledarsidor. Oksanen är till vardags politisk redaktör för Hudiksvalls Tidning (c) samt för närvarande tf politisk redaktör på ÖP.

Intresserad av Säkerhetspolitik? Missa inte Podd 72! Podden handlar om att vara redo, om kriser, katastrofer, prepping, säkerhetspolitik och informationskrig. Finns att ladda ned på iTunes och Acast.

#26 Federley om cyberhotet: "Vi är som en sittande anka som väntar på att bli skjuten"

#25 John R Schindler: "Trump has a childs understanding of American government"

#24 De finlandsfrivilligas minnesdag

#23 ÖB om pengarna, veteranerna, Aurora-17 och året som gick

#22 Målkonflikten kring resiliens - samtal med Helena Lindberg på MSB

#21 Uppsnack inför #FoFRK - totalförsvar, psykförsvar och bussresa i Polen

#20 Finland fyller 100 år i en utmanande tid

#19 Trump blir den fria världens ledare, kommer vintern nu?

#18 Missilsköld, ny ubåt och bussresa i Polen

#17 Finland´s FM Soini: "They know we will defend ourserselves like tigers and lions together"

#16 Security in the Baltic Sea region - a podcast with Edward Lucas

#15 "Lögn och förbannad dikt", samtal med försvarsministern om informationskriget

#14 Återvunnen självständighet firar 25 år och gasledningen som delar Europa

#13 kl 07:58 kom explosionen

#12 Brexitspecial 2 - Och nu då, vad hände och varför?

#11 Brexitspecial - inför omröstningen

#9 Fem år sen Fukushima, alver mot troll och dina preppingfrågor

#8 Preppa för Sportlovskyla, kulturen i säkerhetsdoktrinen & Lars Wilderäng

#7 Maskrosrötter, fredsförsök i Syrien och hur Ryssland trollar litvinenkorapporten

#6 På FoFRK del 3: "ÖB lovar försöka stoppa Bergsjös anfall, finländska myter och energiplanering för krig"

#5: Från FoFRK del 2:"Sveriges förmåga får betyg, MSB:s GD och kvällspressens utsända"

#4: Från FoFRK 1: "En Skipper, en stjärnförfattare och en civil krishantering"

#3: Medborgaransvaret i Kris, Ryssland och besök på skräckhotellet

# 2: Så fixar du strömavbrottet & kan det bli krig på Balkan?

#1: Preppa med barn och Svarta svanar