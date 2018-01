Oksanen: Niinistö och de sju små dvärgarna i presidentvalet

Sedan direktvalet i Finland genomfördes första gången 1994 har aldrig en president valts redan i första omgången. Opinionssiffrorna för Niinistö pekar på mellan 58-68 procent, och det får motkandidaterna att se ut som sju små dvärgar.

Den sittande presidenten Sauli Niinistö är från början samlingspartist, men kandiderar som oberoende med ett eget valmansförbund. Niinistö har stöd från Samlingspartiet, men samlar också ett så brett stöd att valet riskerar att bli ganska förnedrande för andra stora partiers kandidater som Centerpartiets Matti Vanhanen och socialdemokraternas Tuula Haatainen.

Dessa låg på tre respektive två procent i Helsingin Sanomats senaste mätning. Knappt mätbara alltså. Störst av dvärgarna är de Grönas Pekka Haavisto som följs den förre centerpartisten Paavo Väyrynen och därefter Sannfinländarnas Laura Huhtasaari.

En anledning till Sauli Niinistös överlägsenhet är att många har uppfattningen att det är bara han som kan hantera östpolitiken, läs i klartext Ryssland.

En finländsk president har framför allt sin makt i utrikes- och säkerhetspolitiken, även om regering och riksdagens makt ökade på presidentens bekostnad i grundlagsreformen år 2000.

Under Finlandiseringens tidevarv ansåg både många finländare och Kreml att Kekkonen var bäst skickad att ha en fungerande relation med Sovjetunionen.

Just uppfattningen om Niinistö som den som kan upprätthålla relationen österut påminner om åren under president Kekkonen. Under Finlandiseringens tidevarv ansåg både många finländare och Kreml att Kekkonen var bäst skickad att ha en fungerande relation med Sovjetunionen.

Och bland dvärgkandidaterna är sex av sju sådana som skulle kunna vara ekon från forna tider.

Förre centerledaren Paavo Väyränen, som varit en del av den finländska politiska eliten i 48 år, bedriver en trumpsk populistkampanj kombinerat med neutralitetsretorik som är honung i Rysslands öron. Väyränen själv är ökänd för att som utrikesminister 1981 ha konspirerat med KGB-generalen Vladimirov om att manipulera Finlands östhandel för att stärka Ahti Karjalainens positioner i presidentvalet som senare vanns av Mauno Koivisto.

Dock överlevde Väyrynen skandalen och har med åren blivit allt mer dissident i Centerpartiet tills han startade eget. Men Centerpartiets presidentkandidat Matti Vanhanen har också skämt ut sig.

Ett förvirrat uttalande i Helsingin Sanomat där Vanhanen jämförde finländskt Nato-medlemskap med Rysslands krig i Ukraina fick professor Kimmo Grönlund vid Åbo Akademi att utbrista på twitter på att Finlandiseringen lever och mår bra.

Det är som om man har blivit mera rädd för ryssen. Att låta bli att debattera något av rädsla hör inte till en västerländsk demokrati.

I en intervju i Vasabladet & Hufvudstadsbladet utvecklade Grönlund kritiken om att FInland inte är en "rysk bananrepublik" utan ett EU-land, men att skillnaden jämfört med valet för sex år sedan är slående: "Det är som om man har blivit mera rädd för ryssen. Att låta bli att debattera något av rädsla hör inte till en västerländsk demokrati."

Och det är den uteblivna diskussionen om säkerhetspolitiken och Nato som Grönlund pekar på. President Niinistö har undvikit frågan om ett medlemskap. Sex av sju dvärgar säger nej i varierande gällhetston. Bara Svenska Folkpartiets kandidat Nils Torvalds vill se ett medlemskap.

Tyvärr är Nils Torvalds, 72 år, chanslös att nå en andra omgång. Och frågan på söndag handlar mest om vilken segermarginal 69-årige Sauli Niinistö får. För demokratins skull hade det varit bättre med en andra omgång och en rejäl presidentvalsdebatt.

Detta är en ledartext av Patrik Oksanen, som skriver om säkerhets- och försvarspolitik för flera av MittMedia-koncernens liberala och centerpartistiska ledarsidor. Oksanen är till vardags politisk redaktör för Hudiksvalls Tidning (c).