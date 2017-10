Oksanen: Nu vet vi lite mer om konsten att stjäla ett val

Resultatet kommer USA och västvärlden att få leva med i årtionden. Ett skadat förtroende för demokrati, stärkt polarisering och ökat misstroende.

En giftbrygd. From Russia with Love.

Huvudmålet från Rysslands sida får alltjämt bedömas vara att skada det amerikanska samhällets demokratiska tillit och öka polariseringen. Och att Hillary Clinton skulle ha haft ett inrikespolitiskt helvete att hantera som president, ett helvete som hade ökat Rysslands rörelsefrihet i världen.

Att Donald Trump blev vald får betraktas som en kombination av bonus och olycksfall i arbetet, helt beroende på hur man ser på att ha fått en svårberäknad twittrare i Vita Huset som inte agerar inom normal ram för en president.

Få länder har en så välstuderad och genomanalyserad väljarkår som USA, ända ned på valdistriktsnivå. Med dagens teknik att skräddarsy budskap på enskilda individer kunde man rikta sig till rätt personer i rätt delstater för att åstadkomma resultat.

Och med relativt lite pengar investerat kunde resultat nås. De senaste dagarnas avslöjanden handlar om några av dessa detaljer, som att Facebook identifierat 3000 annonser som köpts av ryska konton. Förvisso för en blygsam summa på 100 000 dollar, för att nå 10 miljoner människor. Men rätt placerad gör de skillnad.

Det är så få röster att det är fullt möjligt att här hade den ryska insatsen ett direkt avgörande.

Det amerikanska valsystemet är uppbyggt på elektorsröster där vinnaren tar alla. Genom att rikta annonser mot de två nyckeldelstaterna Michigan och Wisconsin behövdes inte särskilt många väljare vinnas över. Trumps totala segermarginal i dessa delstater var ynka 33 400 röster. Det är så få röster att det är fullt möjligt att här hade den ryska insatsen ett direkt avgörande.

Det som framkommit hittills om annonserna är att de har haft en udd mot att förstärka polarisering. Det handlar alltså inte bara om att lyfta Trump eller vara kritisk mot muslimer och invandrare. Annonserna har varit också varit hbtq-positiva och ställt sig bakom Black lives matter.

Men rätt placerad kan sådana annonser öka ilskan hos det andra lägret, minns bara vad desinformatören Egor Putilov gjorde åt Sverigedemokraterna i riksdagen när han var anställd där. Då skrev han under ännu ett falskt namn en debattartikel om att papperslösa flyktingar borde få rösträtt.

Ännu större räckvidd har de ryska insatserna haft viralt. Från sex identifierade ryska Facebook-fronter så har det skett 340 miljoner delningar med 19 miljoner interaktioner. Fronterna det handlar om är Blacktivists, United Muslims of America, Being Patriotic, Heart of Texas, Secured Borders and LGBT United. Bara namnen visar hur tydligt syftet är att dra isär det amerikanska samhället.

Det är ett center knutet till Harvard som fått fram siffrorna genom att använda ett av Facebooks egna analysverktyg, där man laddat ned de senaste 500 postningarna. Och det finns ytterligare 464 konton som identifierats som ryska fronter som inte undersökts.

Washington Post skriver att det verkar som att Facebook-delen av den ryska desinformationskampanjen handlade om åtminstone två delar. Den första var att identifiera väljare och sortera dem utifrån frågor de går igång på. Det gjorde organiskt, det andra steget var att påverka väljarbeteendet genom köpta annonserna. Det kan då handla både om att få folk att rösta på Trump eller få väljare som skulle ha valt Clinton att stanna hemma.

”Det stämmer överens med allt annat vi har sett när det gäller ryska aktiva åtgärder..."

Och det här är bara toppen på isberget som man nu börjar se säger den republikanske senatorn John Cornyn, som sitter både i senatens justitie- och underrättelseutskott, till CNN.

”Det stämmer överens med allt annat vi har sett när det gäller ryska aktiva åtgärder, en kombination av cyber, propaganda, betalade annonser och sociala medier."

Och det är viktigt att understryka, man stjäl inte ett val bara genom Facebook och "några" falska nyheter. Hackningen av demokraternas e-post och läcka det genom Wikileaks, hackattacker på rösträkningen, korrumperande affärskontakter, innehav av komprimat (utpressningsmaterial) tillsammans med att tv-kanalen RT köpt in sig så att man ligger på framstående kanalplatser på hotell är bara ytterligare några av verktygen.

Den ryska insatsen har bidragit till att göra det amerikanska samhället till det mest polariserade i modern tid. Här har man alltså förstärkt pågående trender. Pew Research Center konstaterar att gapet mellan Demokrater och Republikaner aldrig varit större sedan man började mäta 1994.

Det innebär att den politiska mitten har pöst ihop som en sufflé. Pew konstaterar att 1994 hade 23% av Republikerna mer liberala värderingar än den genomsnittlige demokraten, medan 17% av Demokraterna var mer konservativa än den genomsnittlige republikanen. Idag är siffrorna 1% respektive 3%.

Dessa skillnader kommer inte att överbryggas i brådrasket. USA gjorde som många andra västländer ett stort misstag, man tänkte bort Ryssland som ett nationellt säkerhetshot.

De gamla kalla krigarna med Rysslandskompetens sågs som alltför omoderna för en modern säkerhets- och underrättelsetjänst när Kreml skulle bli en partner till väst. Kufiska och konspiratoriska var de gårdagen och förbrukade. Deras kunskap om hur de ryska tjänsterna arbetade var inte efterfrågade.

Föga anade underrättelsetjänstledningarna att just så konspiratorisk kunde Kreml vara, och att kompetensen var saknad. Idag har flera av de som slutat de senaste årtiondena återvänt för att återuppbygga kunskapen om hur ”aktiva åtgärder” fungerar och hur KGB:s efterträdare väver sina trådar.

Demokratierna saknar ännu ett systemsvar på Rysslands systemangrepp mot den liberala demokratin. Estlands förra president Toomas Hendrik Ilves presenterar några tankar på vägen dit i ett debattinlägg hos Washington Post där han efterlyser ”avskräckning” och ”kollektivt försvar” i ”kod-kriget”.

Ilves vill att demokratierna ska erkänna hotet och tillsammans finna vägar för att möta det, för annars kvarstår sårbarheten.

Sverige går till val i september 2018. Hur redo är vi som samhälle och du som medborgare att hantera valpåverkan?

Det enkla svaret är att vi alla måste bli mycket bättre, och det riktigt fort.

Hinner vi?

Detta är en ledartext av Patrik Oksanen, som skriver om säkerhets- och försvarspolitik för flera av MittMedia-koncernens liberala och centerpartistiska ledarsidor. Oksanen är till vardags politisk redaktör för Hudiksvalls Tidning (c) samt för närvarande tf politisk redaktör på ÖP.

