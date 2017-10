Oksanen: Såå förskola ain´t broken

Åre kommun har tydligen missat nyhetsbrevet från T. Bert Lance, chef för management och budget i Jimmy Carters presidentadministration, som skrev 1977 just dessa ord…och fortsatte ”That's the trouble with government: Fixing things that aren't broken and not fixing things that are broken.”

Tesen som Lance hade att det finns miljarder att spara genom att inte ”fixa” sånt som inte är trasigt. Miljarder är det inte i Åres fall, men nog finns skattepengar att spara på att låta bli klåfingrigheten.

Anekdoten passar till historien om Såå förskola. Föräldrarna är nöjda med miljön och tycker den är bästa möjliga när allt vägs samman. Åre kommun anser förskolan inte håller måttet och vill stänga.

På nyhetsplats motiverar barn- och utbildningschefen Lottie Corrias-Näslund med att verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler: ”Själva huset är inte byggt för att vara en förskola, utan man har gjort en bra lösning så här långt men vi ser att lokalerna är begränsade till ytan.”

Förskolan togs i bruk som en tillfällig lösning för åtta år sedan. I samband med det fanns problem med avlopp. Men efter det finns inga avtryck i länets mediearkiv om missnöje med förskolan. Fastigheten hyrs av byaföreningen, också här finns en kommunal käpphäst - kommunen vill äga själv. En annan sådan fyrkantig riktlinje är att nya förskolor ska ha minst fyra avdelningar. Stordrift.

If it ain´t broken, don´t fix it.

Det gäller både Carteradministrationen och Åre Kommun. Lägg inte ned Såå förskola på barn- och utbildningsnämndens möte på torsdag.