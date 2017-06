Oksanen: Soini brände sig när han försökte tämja drakens eld

För britterna blev priset Brexit, för USA Trump och för Finland regeringskris. Och för Soini personligen, ett misslyckande i slutet av lång och många stycken unik karriär.

Soini är sprungen ur landsbygdspopulism och grundande Sannfinländarna ur ruinerna på det konkursade Landsbygdspartiet 1995. I valet 2015 fick Soinis parti över 17 procent av rösterna och tog plats i regeringen ihop med Centerpartiet och Samlingspartiet (Moderaterna i Sverige). Men längs vägen hade Soini släppt in de främlingsfientliga i partiet. I denna skara fanns Jussi Halla-aho som i helgen valdes till Soinis efterträdare.

Soinis plan var att kunna sitta kvar som utrikesminister fram till nästa val och att Sampo Terho skulle ta över partiledarskapet. Men i stället hade de främlingsfientliga mobiliserat till stämman och gjorde mer eller rent hus med Soinis gäng.

Halla-aho har själv dömts för hets mot folkgrupp och hets mot trosfriden och den nye vviceordföranden Laura Huhtasaari berättade i en intervju i Suomen Kuvalehti att hon har daglig kontakt med Marion Le Pen, barnbarn till Front Nationals grundare, och att hon vill lämna EU.

Huhtasaari petade i försvarsministern Jussi Niinistö, och därmed blev det ett fullständigt förnedrande nederlag för den gamla partiledningen.

Både Niinistö och Soini har fungerat mycket väl i samarbetet med de svenska försvars- och utrikesministrarna Hultqvist och Wallström.

I stället leds nu alltså Sannfinländarna av en partiledare som bloggade att socialdemokraterna är världsalltets lägsta kräldjur och "reptilens särskilt slemmiga underart är den svenska socialdemokraten.” Bloggposten från 2006 uppmärksammas av finländska Arbetarbladet.

Det här blev sammantaget för mycket för partiledningarna i C och M som på måndagen meddelade att regeringen spricker. Just nu spekuleras i en ny, och mycket svag regering, där man plockar in Svenska Folkpartiet och Kristdemokraterna i stället och är beroende av den avhoppade förra centerledaren Paavo Väyrynens utslagsröst.

En annan möjlighet är att vi får se ett avhopp av Soini, Terho och Niinistö med flera där de fortsätter som regeringsunderlag med förstärkning av KD eller SFP.

Det skulle innebära att Soini hellre flyr från draken än låter sig slukas helt av den. Men det kan också bli nyval.

För svenskt vidkommande är det flera lärdomar att dra av den finländska regeringskrisen.

Precis som med valet av Trump och Brexit visar det på den strategiska överraskning man kan råka ut för när man bygger sin säkerhetspolitik på enbart bilatera relationer med några få utvalda. Det är ett starkt argument för Natomedlemskap.

För svenska moderater borde historien med Sannfinländarna vara avskräckande. De som argumenterat för SD-samarbete med hänvisning till Sannfinländarna får nu se att när Sannfinländarna blir som Sverigedemokraterna så går det inte längre. Värderingar som Mannerheim beskrev som "högsta goda; frihet, ära och västerländsk kultur" går före makt tillsammans med svenskhatande rasister som vill riva det finländska samhället och dess enda strategiska fäste västerut.

De enda som kan vara nöjda över utvecklingen är Sverigedemokraterna som under Soinis tid mötts med kalla handen. Soini har uttryckt avstånd till SD och hellre pratat om hur bra Sannfinländarna trivs med svenska socialdemokrater.

Det finns alltså en gräns, och den ligger där den ska. Och lärdomen som nu repeteras är att om man leker med drakens eld så bränner man sig.

Detta är en ledartext av Patrik Oksanen, som skriver om säkerhets- och försvarspolitik för flera av MittMedia-koncernens liberala och centerpartistiska ledarsidor. Oksanen är till vardags politisk redaktör för Hudiksvalls Tidning (c) samt för närvarande tf politisk redaktör på ÖP.

