Oksanen: Tack Lundqvist & Tre Kronor för uppvisningen i segervilja

Förlängningen blev mållös i 20 gastkramande minutrar. Återigen Kanada som hade de farligaste chanserna.

Sverige har spelat flera VM-finaler mot Kanada, men aldrig vunnit. Spöket fanns där. Men också en Ghostbuster.

För när straffarna lades var det en blågul mur i målet.

Det var målvakten Henrik Lundqvists kväll.

Över 40 skott och 4 straffar motades. Trots knäskada som gjorde det tveksamt att han kunde spela. Men en god svensk läkarinsats gjorde att Lundqvist kunde sätta på sig hockeyskydden och mura igen kassen.

Resten är svensk hockeyhistoria.

För 35-åringen som hockeyfostrades i Järpen var det ett efterlängtat VM-guld, en bragd han dessutom fick dela med tvillingbrodern Joel.

Tre Kronors VM-guld är en påminnelse om att aldrig ge upp. Även när det ser ut som att det inte ska gå att spela. Att inte ge upp trots att statistiken talar emot. Att inte ge upp trots våg efter våg av makalösa kanadensiska chanser. Det var #VägraNederlagsdoktrinen inför miljoner TV-tittare.

Med utgångspunkt i VM-gulden kommer här lite ”Lundqvist & Tre Kronor-pepp” till några av alla de som kämpar mot oddsen för att göra det som behöver göras.

Poliserna i yttre tjänst, som trots kaotisk omorganisation, dåligt ledarskap, låga löner går till sitt jobb dag efter dag för att bidra till allas trygghet.

Skogsägarna i Offerdal som vill behålla sin skog. Måtte Länsstyrelsens försök att göra naturvårdsreservat av de familjeägda skogarna, mot ägarnas vilja, vara som Kanadas straffar.

Emy Maru som tillsammans med aktionsgruppen sliter för att få hem pappan och hudiksvallsläkaren Fikru Maru från etiopiskt fängelse. Nu har de ursprungliga anklagelserna lagts ned, men nya hittepå har kommit till.

Vattenkraftsåterbäring till de kommuner och regioner som producerar energi. Bara att fortsätta kämpa, en dag så...

Europaparlamentariker Fredrick Federley (C) som sliter bland annat med antibiotikaresistens, utsläppsrätter, cyberhot och skogspolitiken, tillsammans med ett reseschema från helvete, i Sveriges största lagstiftande parlament.

Ebba Busch Thor, så att Kristdemokraterna klarar fyra procentspärren - en förutsättning för att ha chansen till en Alliansseger 2018.

Alliansen behöver just nu en rejäl dos Tre Kronor. För det är inte ett lagspel som glimrar. Förvisso finns Annie Lööf (C), som just nu framstår som Alliansen Lundqvist, Jan Björklund (L) gör väl en habil insats som defensiv forward. Men Anna Kinberg Batra (M) är ur form, och Ebba Busch Thor (Kd) behöver växla upp.

De moderater som håller gränsen fast och tydligt mot Sverigedemokraterna, som förre försvarsministern Sten Tolgfors. För håller inte M så spräcker man borgerligheten.

Trafikverket som behöver komma till skott när det gäller dragningen av Ostkustbanan genom framför allt Hudiksvall. Dubbelspåret behövs för hela Norrland.

Anders Åkesson (C) har otroligt mycket istid och kämpar stenhårt mot att den för landsbygden så skadliga kilometerskatten inte ska komma till avslut.

De försvarsvänner som kämpar för att Sverige ska återfå ett försvar som krävs.

Batteritillverkare och innovatörer; ska vi få till ett koldioxidfritt samhälle behöver vi snabbt få till en utsläppsfri fordonspark. Klimatförändringarna sker snabbare och snabbare.

Självklart kan listan göras ännu mycket längre än så här. Det finns många i vårt samhälle som kan behöva ha lite Tre Kronor-energi för att fortsätta arbetet för en bättre morgondag. Och vi andra behöver er, hjältar som aldrig ger upp.

Tack Henrik Lundqvist & Co för inspirationen.

Grattis till VM-guldet.

Detta är en ledartext av Patrik Oksanen, som skriver om säkerhets- och försvarspolitik för flera av MittMedia-koncernens liberala och centerpartistiska ledarsidor. Oksanen är till vardags politisk redaktör för Hudiksvalls Tidning (c).