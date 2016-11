Oksanen: Vinner Trump väntar en mörk och farlig tid för Europa

Demokraternas Hillary Clinton utmålas av både den ryska och den högerextrema propagandan som en krigshetsare mot Ryssland.

Läs mer: Iskander & flygkränkningar - här hänger Sverige inte med

Det märks även i min mejlkorg när vänliga Sverigedemokrater vidarebefordrar länkar på temat om USA:s ”anfall” som leder till kärnvapenkrig. Men det är struntprat, vilket alla som har den minsta kunskap om militära, konventionella såväl som nukleära, styrkeförhållanden i Europa vet.

Men den som är orolig för kärnvapen har skäl att bekymras av republikanernas Donald Trump eftersom ”Trumps hybris är sådan att han använda kärnvapen för att visa hur tuff han är”. Orden fälldes i en intervju med brittiska The Times av spökskrivaren Tony Schwartz som tjänade 2 miljoner dollar på att tillbringa 18 månader med Trump för att skriva ”Art of the Deal”.

Trumps utrikespolitiska budskap har varit ett mischmasch av denna hybris med aggressiva motsägelsefulla budskap utan detaljer; mur mot Mexico, återinför tortyr, riv upp NAFTA, handelskrig mot Kina, hårda tag mot Iran, Daesh och Nordkorea (trots det gör Pyongyang tummen upp för Trump). Isolationism, protektionism och machismo ska leda till ”Make America Great Again”.

Läs mer: Därför röstar nästan 60 miljoner amerikaner på Trump

Vidare vill Trump se Ryssland som strategisk partner. Detta budskap är honung i Kremls öron. Ännu sötare blir det när Trump kallar Nato för föråldrat och Trumpsupportern, tillika förre republikanske talmannen, Newt Gingrich sade att Estland är en förort till St Petersburg.

I Putins förhoppningar ligger att Airforce One landar på Jalta i Krim, och så delas Europa upp i intressesfärer precis som för 71 år sedan. Ett sådant scenario vore slutet för den fria världen och inledningen till en ny mörk tidsålder.

Läs mer: Professor Wilhelm Agrell i september - krigsrisken är 15 procent

En tid som leder till stor krigsrisk i Östersjöområdet när Ryssland ska konsoliderar sin sfär. Balterna gör inte om misstaget från 1940 att ge sig utan kamp. Ukraina kommer att slåss för sin frihet.

Den farligaste perioden uppstår direkt efter en seger för Trump tills han tar plats i Vita Huset 20:e januari. Under den här perioden är avgående president Barack Obama en "lame duck" vars handlingsfrihet kommer att vara beskuren av den nyvalde presidenten.

Det är alltså en utveckling som är direkt farlig. Det går också emot svenska intressen, som bygger på regelstyrd europeisk säkerhetsordning med okränkbara gränser för stora som små samt nationellt självbestämmande.

För Europa är alltså Clinton att föredra. Hon står fast vid USA:s åtaganden och betonar samarbetet över Atlanten. Som utrikesminister har Clinton haft en hökaktig inställning mot bland annat Assadregimen. Hon förväntas föra en mer aktiv utrikespolitik än Barack Obama, men samtidigt är rollen att sitta bakom skrivbordet annorlunda än att vara den som ska driva på.

Men oavsett utfallet i presidentvalet så har 2016 sett så mycket draksådd i debatten att det för en vän av frihandel, transatlantiska band och västerländsk demokrati finns mycket att frukta för i framtiden.

Intresserad av Säkerhetspolitik? Missa inte Podd 72! Podden handlar om att vara redo, om kriser, katastrofer, prepping, säkerhetspolitik och informationskrig. Finns att ladda ned på iTunes och Acast.

#18 Missilsköld, ny ubåt och bussresa i Polen

#17 Finland´s FM Soini: "They know we will defend ourserselves like tigers and lions together"

#16 Security in the Baltic Sea region - a podcast with Edward Lucas

#15 "Lögn och förbannad dikt", samtal med försvarsministern om informationskriget

#14 Återvunnen självständighet firar 25 år och gasledningen som delar Europa

#13 kl 07:58 kom explosionen

#12 Brexitspecial 2 - Och nu då, vad hände och varför?

#11 Brexitspecial - inför omröstningen

#10 Podd72 går på världspremiären för Gripen E

#9 Fem år sen Fukushima, alver mot troll och dina preppingfrågor

#8 Preppa för Sportlovskyla, kulturen i säkerhetsdoktrinen & Lars Wilderäng

#7 Maskrosrötter, fredsförsök i Syrien och hur Ryssland trollar litvinenkorapporten

#6 På FoFRK del 3: "ÖB lovar försöka stoppa Bergsjös anfall, finländska myter och energiplanering för krig"

#5: Från FoFRK del 2:"Sveriges förmåga får betyg, MSB:s GD och kvällspressens utsända"

#4: Från FoFRK 1: "En Skipper, en stjärnförfattare och en civil krishantering"

#3: Medborgaransvaret i Kris, Ryssland och besök på skräckhotellet

# 2: Så fixar du strömavbrottet & kan det bli krig på Balkan?

#1: Preppa med barn och Svarta svanar