Petter Bergner: Åres politiker måste sätta ned foten om vindkraften

Under torsdagens kommunfullmäktige i Åre ska politikerna besluta om huruvida Moskogen är lämplig för storskalig vindkraftsutbyggnad eller inte. Om kommunstyrelsen, som redan har tagit ställning i frågan, får som den vill kommer fullmäktige att uttala att området inte ska vara aktuellt för storskalig vindkraftsutbyggnad.

Det som efterlyses är ett nytt tematiskt tillägg till översiktsplanen, ett tillägg som ska handla om vindkraften och som ska ersätta "Vindkraft i Åre kommun" från 2010. Detta nya vindkraftsdokument kan dock arbetas fram först när arbetet med översiktsplanen för Åre kommun och den fördjupade översiktsplanen för Åredalen är avslutat hösten 2018. Sedan måste den ändring som föreslås angående vindkraften och Moskogen ställas ut och kungöras, för kommunen kan inte runda plan- och bygglagen.

För företaget bakom den tilltänkta vindkraftsutbyggnaden, det av Jämtkraft och Persson Invest samägda JP-vind, skulle ett negativt beslut i fullmäktige innebära ytterligare väntan och ovisshet. Mot denna bakgrund är det inte konstigt att Persson Invests styrelseordförande har gått ut hårt i debatten, på motsvarande sätt som företaget tidigare har krävt besked från länsstyrelsen.

Det går att hysa all förståelse för att bolaget börjar bli frustrerat. Först gjorde kommunen tummen upp och sedan omprövades beslutet 2013. Därefter kom en valrörelse, där både C, S och MP tycktes vilja se grön elproduktion i Moskogen. Men nu ser vägen alltså stängd ut.

Det går givetvis att ha en positiv grundinställning till förnybar el och samtidigt vara kritisk till enskilda projekt, för ibland väger sakskälen helt enkelt över till nej-sidans favör. När det gäller Moskogen har dubierna bland annat gällt kungsörnar samt det faktum att de nu aktuella vindkraftverken skulle bli högre än vad som tidigare har angivits. Men som kommunens egna tjänstemän tidigare har konstaterat kan sådana aspekter mycket väl hanteras i tillståndsprövningen och dokumentet "Vindkraft i Åre kommun" bör heller inte ses som överspelat.

I kommunstyrelsens beslutsmotivering hänvisas det även till att det skulle ha tillkommit "ytterligare efterfrågan av olika slag på värden i en storslagen fjällmiljö i Moskogens närhet". Just "ytterligare efterfrågan" av olika slag tenderar att uppstå när not in my back yard-mekanismer triggas i gång, men i den samlade bedömningen måste givetvis även andra behov vägas in.

Kommunfullmäktige borde sätta ned foten så att tillståndsprövningen kan komma i gång. Sedan kommer länsstyrelsen att yttra sig, berörda parter kommer att få säga sitt och en miljöprövning kommer att göras.

Det vore olyckligt om även de politiska partier som egentligen vill se en grön omställning nu skulle sätta sig som bromsklossar.