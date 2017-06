Petter Bergner: Ett skrupelfritt maktparti krishanterar vidare

Moderaternas kris fortsätter och under fredagen valde Anna Kinberg Batra att agera. Den petningshotade partiledaren möblerar nu om i partitoppen och siktar vidare mot valet 2018. Partisekreteraren Tomas Tobé blir ny rättspolitisk talesperson, samtidigt som Beatrice Ask omplaceras.

Anna Kinberg Batra anser uppenbarligen inte att veteranen Ask, som var justitieminister under den Reinfeldt-era som dagens partiledning har omprövat, är rätt person att föra ut partiets nya politik. Därmed kan åtgärden ses som ytterligare en signal om att M har tänkt om och lyssnat in. Den nya linjen ligger fast och nu ska de hårdare tagen förknippas med ett nytt ansikte.

Ur ett strategiskt perspektiv är agerande rationellt, men Moderaterna borde tänkta om när det gäller Sverigedemokraterna. I spåren av SD-flirten stöts väljare bort, samtidigt som tvivlen om var partiet står har blivit för stora. Moderaterna framstår som ett skrupelfritt maktparti som när som helst kan hamna i hur dåligt sällskap som helst.

En återgång till mer liberala prioriteringar och gränsdragningar vore att föredra. En sådan omsvängning löser kanske inte den akuta förtroendekrisen här och nu, men Moderaterna bör göra den i alla fall.