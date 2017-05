Petter Bergner: Jägarna blev segrare i brunstkampen om älgarna

Som ledarsidan tidigare har uppmärksammat har frågan om älgarnas brunstperiod blivit en vattendelare i diskussionerna om älgjakten.

Skogsbruket och rennäringen har efterlyst en sammanhållen jaktsäsong, som skulle möjliggöra jakt även under brunsten i fem av sex älgförvaltningsområden. Förhoppningen har varit att störningarna för renskötseln ska minska, samt att målen om antalet skjutna älgar också ska börja uppnås. Svenska Jägareförbundet Mitt Norrland har bestämt motsatt sig förslaget och argumenterat för att ingen älgjakt ska tillåtas under de veckor när älgarnas brunst infaller.

Länsstyrelsen i Jämtland beslutade under torsdagen att gå på jägarnas linje. Beslutet, som omfattar säsongen 2017/2018 och även säsongen 2018/2019, innebär alltså att älgarna kommer att få vara i fred under brunsten. I beslutsmotiveringen konstaterar länsstyrelsen att jaktsäsongen redan är lång och att det borde vara möjligt att klara av avskjutning under de ordinarie jakttiderna. Dessutom pekar man på den etiska aspekten. I beslutsmotiveringen nämns även värdet av att det får finnas höstveckor när den som vill röra sig i skog och mark kan göra det utan risk att störa eller störas av älgjägare.

Samtidigt ger länsstyrelsen skogsbruket rätt i att älgjägarna inte har varit tillräckligt effektiva: "Måluppfyllnad för avskjutningsmålen har de senaste åren inte varit tillfredställande". Däremot anser man inte att länsstyrelsen kan lösa den frågan genom att förlänga jaktsäsongen. Bollen skickas i stället tillbaka till parterna.

Den dåliga måluppfyllelsen är något som måste hanteras i arbetet med att ta fram en ny älgförvaltningsplan, menar länsstyrelsen. Man hänvisar explicit till den arbetsgrupp som senare ska inkomma till viltförvaltningsdelegationen med förslag till ny älgförvaltningsplan, den så kallade klövviltsgruppen. I denna arbetsgrupp återfinns företrädare för skogsbruket, Sametinget, länsstyrelsen och allmänintresset (läs politiken). De olika perspektiven finns alltså redan företrädda. Kruxet är bara att komma vidare.

Den konsensusorienterade partsmodellen måste nu börja leverera. Lös upp knutarna och se till att avskjutningsmålen uppnås. Älgjägarna må ha vunnit dragkampen om brunstperioden, men nu gäller det att visa att man vill ta ansvar för att minska betesskadorna. Skogsbrukets frustration är nämligen fullt befogad, för problemet med betesskadorna måste tacklas. Jägarlobbyn kan inte tillåtas blockera de lösningar som går att hitta om den rätta viljan bara infinner sig.