Petter Bergner: Kallar ni detta feministisk utrikespolitik era självgoda hycklare?

I Sverige finns det gott om feminister. Åtminstone får man det intrycket på den internationella kvinnodagen, när högtidsorden haglar från alla håll.

Kanske är det just därför som det framstående och självmedvetna föregångslandet till sist fick en rödgrön regering med en feministisk utrikespolitik. Rörelsen som enligt egen utsago byggde landet skulle nu steg för steg bygga välden lite bättre, och utrikesminister Margot Wallström (S) gav projektet en viss stjärnglans.

In Sweden we do it like this...

Jag raljerar, och kanske är det opassande och tarvligt att göra just detta, men vad annat kan man göra när det visar sig att Sverige inte alls röstade nej när den kvinnofientliga diktaturen Saudiarabien nyligen valdes in i FN:s kvinnokommission? Det var Svenska Dagbladet som under tisdagen avslöjade det som många redan hade anat, att den feministiska regeringen inte hade använt sin röst för att stänga Saudiarabien ute. Huruvida Sverige röstat ja eller lagt ned rösten är inte känt, men beskedet att någon nej-röst inte avlades är likväl avslöjande.

In Sweden we do it like this...

Socialdemokratiska partister kommer att få en hektisk tid framför sig om de ska lyckas skyla över detta praktfulla klavertramp. Alla kan nämligen se den stora kontrasten mellan den högstämda retoriken och den lumpna praktiken.

Om kompassen nu är så feministisk varför agerar man då på detta vis? Vilken signal skickar man till diktaturens många kvinnooffer?

Vilka eventuella nya lågvattenmärken som är att vänta återstår att se. Helt klart att dock att någon nu borde trösta statsråden, för det måste givetvis ha gjort ordentligt ont att falla ned från så höga hästar.