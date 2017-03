Petter Bergner: På spaning efter framtidens pragmatiska Centerparti

Centerledaren Annie Lööf har sagt att hon hellre äter upp sin sko än gör sig till stödhjul åt S. Ungefär så kompromisslöst har vi vant oss vid att centerpartister på nationell nivå uttrycker sig när det gäller S, men i kommuner som Falun, Malung-Sälen, Vansbro, Hedemora, Säter och Sundsvall äts det inga skor. Precis som i de många kommuner i Skåne där centerpartister och socialdemokrater tillsammans styr i olika konstellationer, jämkar man i stället ihop viljorna.

Kanske finns framtidens C just där, i de lokala sammanhang där man redan slår armkrok med den socialdemokrati som de nationella C-profilerna ständigt bröstar upp sig mot. Omständigheterna kan nämligen föra partiet just dit, till en punkt där det gäller att återfinna eller uppvärdera den pragmatism som rymmer öppningar även vänsterut.

I Hässleholms kommun, som nyligen hamnade i nationellt fokus därför att L, KD och M tagit över makten tack vare SD och sedan röstade fram Sverigedemokrater till arvoderade förtroendeuppdrag, är det lokala Centerpartiet synnerligen mittenorienterat. Man avvisar SD, men också ren högerpolitik. Att C och S styr tillsammans har också varit det naturliga i Hässleholm historiskt sett. Mellan 2006 och 2014 styrde de borgerliga förvisso tillsammans, men nu är C alltså åter ute ur den borgerliga bilden. Kanske för gott.

Anders Edwall är ordförande för Centerpartiet i Hässleholm. Han förklarar att C inte ställer upp på den privatiseringsiver som "restalliansen" har slagit in på. En sådan politik skulle göra det omöjligt att leva och bo i hela kommunen om den genomfördes fullt ut. Med bara privata alternativ skulle landsbygden drabbas, resonerar Anders Edwall.

Även Centerpartiets tidigare kommunalråd, företagaren Mats Sturesson, sågar den alliansbudget som röstades igenom mot Centerpartiets vilja. Den innehöll både en oansvarig skattesänkning samt olyckliga nedskärningar och utförsäljningar, framhåller han. Där C ville bygga och driva äldreboende i kommunal regi ville L, M och KD se motsvarande verksamhet i privat regi.

Att samarbeta med Socialdemokraterna har resulterat i mer landsbygdsvänlig centerpolitik än vad en återgång till den gamla Alliansen skulle ge, bedömer Mats Sturesson. Dessutom skulle det vara helt otänkbart för C att bjuda in SD till maktpositioner på det sätt som de tidigare alliansvännerna har gjort, förklarar han.

När man lyssnar till Hässleholmscentern är det nästan svårt att höra var C slutar och S börjar. När motsättningarna är så pass små är det kanske ingen större bedrift att komma överens, men så är det givetvis inte på alla håll. För centerpartister som vill ha ett tydligt borgerligt C, ett parti som står upp mot just S, låter Hässleholmscentern förmodligen som rena mardrömmen. Men om Moderaterna på bred front skulle gå in för att säkra majoriteter med någon form av SD-stöd, kommer centerpartister runt hela landet att tvingas välja mellan röda rosor direkt i famnen eller blåsippor någonstans i rabatten. Därför kan vi – trots den tydliga taggarna utåt-strategin i rikspolitiken – mycket väl få se fler C+S-koalitioner framöver.

Visst kan lokala mönster skilja sig från de nationella. Däri ligger ingen dramatik, men bli inte förvånad om det i dag så harmoniska Centerpartiet går tider av ökande interna spänningar till mötes. I Östersund var det tidigare samregerandet med S ingalunda okontroversiellt. Med Bosse Svensson i ledningen har C blivit mer entydigt borgerligt, men även i Östersund kan partiet behöva vänja sig vid tanken att olika alternativ – däribland det socialdemokratiska – kan behöva övervägas.

I Sundsvall meddelade Centerpartists fjärdenamn, Anne-Li Sjölund, nyligen att hon lämnar alla sina politiska uppdrag efter en längre tids missnöje med de ständiga kompromisser som partiet har tvingats göra eftersom makten delas med V och S. Reaktionen är på sätt och vis naturlig, och kanske vittnar den en hel del om hur Centerpartiets borgerliga sympatisörer skulle reagera om det blev aktuellt med eftergifter vänsterut.

Samtidigt menar kommunalrådet Hans Forsberg (C) att samarbetet i Sundsvall har varit lyckat, eftersom C har fått betydligt bättre utdelning än under det tidigare styret. I stället för att behöva acceptera nedläggning av en byskola och nedsläckning av gatubelysning på landsbygden får partiet nu skörda framgångar, menar centerpartisten.

Den nya majoriteten har till exempel fått ett ambitiöst landsbygdsprogram på plats. Nu satsas det bland annat på vägbelysning och på upprustning av den fysiska utomhusmiljön i kommundelarna. S, V och C har även initierat en utredning om nya skolor på landsbygden samtidigt som man utreder möjligheterna att utlokalisera kommunala arbetstillfällen från centrum till kommundelarna. Visst tvingas partiet även kompromissa bort en del av den borgerliga profilen, men Hans Forsberg är nöjd eftersom fördelningspolitiken har blivit mer centerpartistisk.

– Jag tycker att det är bättre att vi steg för steg får en mer centerpartistisk värld än att vi står med bra idéer vid sidan av men aldrig får genomföra dem. Att agera som ett brett mittenparti, som kan gå åt två håll, är nog det säkraste sättet att se till att Centerpartiet får inflytande i Sverige även framöver, säger Hans Forsberg.

Det parti som kommunalrådet talar om för tanken till det mittenparti som Centerpartiet en gång var men som Maud Olofsson bryskt stöpte om. Frågan är dock om det finns ork och vilja att så radikalt återknyta till just den delen av det egna arvet, för även ett sådant vägval skulle ha sitt pris i ett läge när den liberala transformeringen av C redan har gått mycket långt.