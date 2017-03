Petter Bergner: Skidtunneln i Gällö tycks bli ett skämt på skattebetalarnas bekostnad

En dimmaskin i en rondell, en uppvärmd badsjö, en väldig backhoppssatsning för backhoppare som knappt fanns och 138 miljoner för två medeltidsskepp som till slut fick säljas för 100 kronor. Detta är några av alla de huvudlösa projekt som svenska kommunpolitiker har bränt skattepengar på.

Exemplen återfinns i dokumentärfilmaren och PR-konsulten Martin Borgs sevärda film "Någon annan betalar". Se den om du inte redan har gjort det.

Några som verkligen borde ordna filmkväll på temat skatteslöseri är de styrande partierna i Bräcke kommun. Trots projektets riskfylldhet och tveksamma utveckling – som ledarsidan tidigare har skrivit om – ska det bli en skidtunnel i Gällö. Snart kan man alltså åka längdskidor inomhus i berget mellan Gällö och Revsund, och det stora kalaset betalas med skattepengar som tillhandahålls av länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen och Bräcke kommun.

När det visade sig bli svårt att få in privat kapital valde kommunen att pytsa in 20 miljoner, det vill säga 11 miljoner mer än vad som tidigare var sagt. Oppositionsrådet Theresa Flatmo (C) var kritisk, men kommunledningen blåste på.

Att möjliggöra skidåkning i en tunnel under jord är knappast ett kommunalt kärnuppdrag, men trots det har både Liberalerna och Moderaterna i Bräcke lyckats överila sig.

Läs även: Skidtunneln är inte frälsningen för Bräcke

Först gjorde man kommunen till majoritetsägare i ett bolag som får betraktas som ett rent högriskprojekt. Nyligen beslutade samma politiker dessutom att börja spruta konstsnö i en tunnel som inte ens är slutbesiktigad samt att förlänga en projektanställning i ett projekt som i det närmaste är klart. Detta trots att det inte gavs något vettigt svar om vad personen i fråga egentligen ska ha för arbetsuppgifter.

Hur en sådan prioritering skulle kunna vara motiverad i ett läge när angelägna behov är eftersatta, är svårt att förstå. Det hedrar Theresa Flatmo att hon har försökt att tillföra lite sans i Bräcke kommuns hantering av frågan. Hon har inte lyckats, men Flatmo har verkligen försökt.

Nu är det de slösaktiga partierna, och inte värnarna av skattebetalarnas pengar, som borde ställas till svars och avkrävas besked, för luktar det inte medeltidsskepp lång väg? Bli inte förvånad om skidtunneln i Gällö blir en förlustbringande verksamhet, ett skämt på skattebetalarnas bekostnad.

Politiker är nämligen inga lyckosamma riskkapitalister och de gör sig som regel bäst när de håller sig till själva grunduppdraget.