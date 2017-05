Petter Bergner: Varför frossar vi i andra människors olycka?

Kronofogden är en myndighet som utför viktiga men otacksamma uppgifter. Myndighetens personal driver in skulder, utmäter egendom och vräker den som inte har rätt att bo kvar.

För att samhället ska fungera är det givetvis nödvändigt att tvingande åtgärder av detta slag vid behov kan utföras, men det krävs ingen större inlevelseförmåga för att kunna föreställa sig hur det måste vara att själv bli jagad eller vräkt. Hur professionellt och korrekt personalen än utför uppdraget är det människor i svåra situationer som påverkas av besluten.

I ett tv-program som TV4 just nu sänder, "Kronofogden knackar på", får vi följa med en grupp brittiska kronofogdar på fältet. Människors tillkortakommanden och olyckor släpas fram i ljuset och görs till underhållning. "When you don´t pay we'll take it away."

De inslag av folkbildning som för syns skull bäddas in drunknar i ett koncept som erbjuder tittare en möjlighet att förfasa sig över andras dåliga beslut, lögnaktighet och usla prioriteringar.

I det senaste avsnittet hann kronofogdarna bland annat utföra en avhysning under bitvis tumultartade former. Kameran stormar in och sveper ivrigt runt. En del döljer panikslaget sina ansikten för att slippa synas.

Vissa ansikten pixlas, andra visas öppet. Kronofogdarna jobbar beslutsamt men vänligt på. Männen i uniform är hela tiden i överläge både moraliskt och maktmässigt. "Jag är ingen dålig människa, jag är bara hemlös", förklarar en man som efter verkställandet tvingas söka sig vidare.

Kronofogden dyker även upp hos en barnfamilj för att driva in en skuld för en skadad hyrbil. "Vi är inte rika, vi har sju barn", konstaterar mamman i familjen. Men statens män gör sitt jobb så gott de kan och rullar sedan vidare.

"Kronofogden knackar på" är långt ifrån det första programmet i denna genre, och TV4 försöker förmodligen bara ge tittarna vad de vill ha. Men som samtidsfenomen betraktat är programmet likväl nedslående. Uppenbarligen är det i dag tillräckligt god tv att visa upp rädda och fattiga människor som blir pressade på de sista slantarna.

Man kan fråga sig varför vi låter oss underhållas av detta. Är det för att vi vill känna oss moraliskt och ekonomiskt överlägsna, eller är vi helt enkelt bara rädda falla?