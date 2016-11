Polisorganisationen har inte fungerat med Dan Eliasson

I måndags avslöjade kriminal- och rättsmagasinet Paragrafs chefredaktör Dick Sundevall att Sveriges rikspolischef Dan Eliasson kommer få sparken vid årsskiftet. Formellt sparkas naturligtvis inte Eliasson, i stället flyttas han till en annan tjänst enligt Paragrafs källor, enligt etablerad tradition hur staten brukar hantera myndighetschefer som är för dålig på sitt jobb. Om Paragraf har rätt då kan man verkligen säga att liberalernas rättspolitiske talesperson Roger Haddad siktade med en oladdad pistol under tisdagen när han krävde Dan Eliassons avgång: – Vi som parti har inte längre förtroende för att han kan leda polisen.

Förutom en juristexamen är det så nära man kommer relevanta meriter att leda poliskåren när man granskar hans CV.

Haddads utspel förklarar samtidigt Liberalernas allt mer tilltagande irrelevans i svensk politik. Avståndet till Beatrice Asks (M) strategi att kalla till presskonferens och kräva regeringen på svar om polisens problem är avgrundsdjup. Moderaterna lägger ansvaret på rätt bord i stället för att försöka bli toppnyhet genom ett offensivt citat. Med tanke på Paragrafs uppgifter är det svag oppositionspolitik att skjuta in sig på en myndighetschef vars dagar alla vet är räknade i stället för att ställa regeringen till svars.Dan Eliassons CV förklarar samtidigt varför han aldrig lyckades som rikspolischef och vad regeringen bör lära av vid rekryteringen av en ny rikspolischef.Dan Eliasson är en före detta socialdemokratisk statssekretare under dåvarande justitieminister Thomas Bodström. Innan dess arbetade han bland annat som politisk sakkunnig åt en annan socialdemokratisk justitieminister, Laila Freivalds. Efter valförlusten 2006 arbetade Eliasson under ett år som biträdande chef hos Säkerhetspolisen med ansvar för analys och underrättelseverksamhet. Förutom en juristexamen är det så nära man kommer relevanta meriter att leda poliskåren när man granskar hans CV. Efter året på Säkerhetspolisen har han varit Generaldirektör för Migrationsverket och därefter Försäkringskassan.

Till Eliassons försvar ska sägas att han var en god röst för Försäkringskassan under tiden som generaldirektör, han lyckades också vända förtroendet för Försäkringskassan. Som myndighetschef är han därför helt okej.

Men det är inte detsamma sak som att leda en polisiär verksamhet. Där förbättrade resultat kräver en förståelse för den operativa verksamheten. Det är en fördel ifall förståelsen finns före man tillträder ifall man ska uttrycka sig försiktigt.

Det finns en plats i himmelriket också för byråkrater, men det är inte vad den svenska polisen behöver i dagsläget. En ny rikspolischef måste kunna kliva in i arbetet från dag ett med operativ förståelse för att lyckas peka ut en tydlig riktning och snabbt höja polisens resultat med de medel man för tillfället har att bruka.

Kravprofilen på en ny rikspolischef ersätter inte regeringens ansvar att tillföra mer resurser till polismyndigheten, men polisens förändringsarbete har inte tid att invänta budgetpropositioner.