Samtal med Emil Källström (C): "Den som vågar vinner!"

Emil, du är ju ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet, och alltså kan man säga finansministerkandidat om C bildade en egen regering. Men vilken är din egen personliga finansministerförebild?

– Det är framförallt två namn som sticker ut. Johan August Gripenstedt och Anders Borg. Gripenstedt för sin förmåga att kombinera storslagna visioner med handlingskraftighet och realism. Anders Borg har jag ju sett själv in action. En mycket kompetent rikshushållare som bemästrade en av den moderna ekonomins viktigaste egenskaper, att ingjuta förtroende i sin omgivning.

Finansministerposten är ju inget som Centerpartiet har någon direkt tradition av, vi får gå tillbaka till bondeförbundets semesterregering 1936 för att hitta en finansminister. Men här har Centerpartiet nu jobbat målmedvetet att bygga upp en trovärdighet i den ekonomiska politiken senaste åren, berätta!

– En trovärdig ekonomisk politik lägger grunden för allt annat. Vi har de senaste åren blivit bättre på att visa på helheten, poängtera att de nya jobben i den svenska ekonomin kommer i de små och växande företagen och att det är detta som är motorn för välfärdssamhället. Vi har lyckats få vårt stora förtroende i företagarfrågorna att växlas upp till trovärdighet i jobbpolitiken och den övergripande ekonomiska politiken. Det jobbet är dock inte på något sätt klart. Vi kommer fortsätta ta plats med offensiva förslag, väl genomräknade och fast förankrade i forskningen.

Och där kom ju ett tydligt kvitto i DN/Ipsos i veckan, andelen som säger att C har bästa jobbpolitiken har fördubblats sedan i somras och är nu på 8 procent. Vad är förklaringen?

– I svensk politik är det framförallt som står upp för idén att skapa fler jobb genom att göra det kraftigt billigare att anställa. De svenska skatterna på arbete är bland världens högsta. Det är otidsenligt. Vi är de som tydligast visar en annan väg. Ibland har vi en övertro på enskilda förslag. Jag tror att folk framförallt uppfattar och uppskattar riktningen i politiken, inte procentsatserna. Sen tror jag att de flesta ser att vi står för en modern arbetsmarknad med fler ingångsjobb för unga och nyanlända.

Som politiker har du lyckats med något jag aldrig har hört eller sett någon svensk politiker lyckas med, att få press när du var och klippte dig! Hur lyckades du med det?

– Enkelt: Jag försökte. Brittiska SAS har helt rätt när de slår fast att "who dares wins".

– Det ska ju sägas att jag inte bara klippte mig utan kickade igång min återvalskampanj. Det ville jag berätta för västernorrlänningarna, och Örnsköldsviks Allehanda tyckte uppenbarligen att det hade nyhetsvärde.

Läs mer: "Man kan inte bli omvald när man ser ut som ett krull"

Nu är det lite mer än 500 dagar kvar till nästa val. Vilka klipp gör du den i valrörelsen för att säkra en alliansseger?

– Nu och fram till valet gör jag mitt yttersta för att Alliansen ska kunna presentera en gedigen reformagenda att söka mandat för. Just nu är allt fokus på vilka som har makten. Det är en bisak. Det intressanta är vilka samhällsförbättringar vi åstadkommer. Sverige behöver reformer för fler jobb och en bättre fungerande arbetsmarknad, samtidigt som vi måste prioritera upp rättsväsendet och försvaret. Här måste Alliansen visa att vi förtjänar uppdraget att styra landet.

Men just nu går det inte så bra. Normalt brukar oppositionen vara som starkast just nu, vad beror det på att Alliansen inte lyckats lyfta bättre?

– Det parti vars utveckling jag har störst insyn i är mitt eget. Vi har jobbat hårt för att förtjäna vår framgång. Politikutveckling, förändrade positioner och tydlig kompass i en föränderlig värld. Alliansen som helhet har inte gjort samma grundarbete. Det måste göras det kommande året, så att väljarna får en klar bild av vad en Alliansregering vill åstadkomma.

Till sist, det är ju oftast väljare som önskar sig saker av politiker, men vad du önskar du dig av väljarna?

– Mer ansvarsutkrävande. I USA ser man ofta uppmaningar om att "Call your representative" i olika frågor. Visst hör folk av sig också i Sverige, ibland under organiserade former, men det stannar ofta där. Vi måste bli bättre på att på valdagen få de förtroendevalda att förstå att väljarna bestämmer.

– Det duger inte att svenska politiker är mer rädda för partipiskan än väljarnas dom. Vi behöver mer aktivt och medvetet personval.