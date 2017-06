Sofia Mirjamsdotter: Det går inte att försvara fortsatta utvisningar till Afghanistan

Läget i Afghanistan har förvärrats den senaste tiden. Redan i december 2016 bedömde Migrationsverket att säkerhetsläget i landet försämrats. Och så sent som förra veckan kom en ny rapport från Lifos (Migrationsverkets enhet för landanalys) som visar att läget ytterligare försämrats sedan den förra bedömningen gjordes. Samtidigt avråder Utrikesdepartementet svenskar från att resa till landet. Det är en avrådan som funnits sedan 2006.

Detta till trots har man under våren tvångsutvisat ett flertal personer, däribland flera ensamkommande barn som fyllt 18 eller vars ålder skrivits upp, till landet.

Under en längre tid har rörelsen #vistårinteut krävt amnesti för de ensamkommande från Afghanistan, ett krav som nu börjar höras även från andra håll. På Miljöpartiets kongress i maj beslutade partiet att de inte vill skicka tillbaka personer till Afghanistan just nu, och de vill ge de ensamkommande barnen som kom under 2015 ökade möjligheter till permanent uppehållstillstånd. Miljöpartiet sitter i regeringen, men det är inte regeringen utan Migrationsverket som beslutar om utvisningar – under förutsättning att inte lagstiftningen ändras, och sådant tar tid.

Nu ger sig även Jan Björklund (L) in i debatten om kräver ett stopp för utvisningar till Afghanistan med anledning av alla de bombdåd och övriga våldshandlingar som ökat i antal den senaste tiden.

Inte bara Liberalerna utan även Centerpartiet vill tillfälligt stoppa utvisningarna till Afghanistan.

Även om Migrationsverket fattar självständiga beslut i fråga om utvisningar är det knappast så att de ställer sig likgiltiga till vad riksdagspartier och kanske framför allt regeringspartierna tycker i frågan. Eftersom de dessutom bedömer att säkerhetsläget förvärrats är det enda rimliga att stoppa alla utvisningar till Afghanistan nu.

Under pausen bör amnesti diskuteras, för de ensamkommande som funnit trygghet i Sverige, som går i skolan och har funnit vänner och fosterfamiljer här.

Det här handlar inte om att i övrigt förändra migrationspolitiken, även om den gott kan vara generösare än i dagsläget. Det handlar om att rädda liv, om att inte med berått mod tvinga unga människor till ett område dit svenskar avråds från att resa. Sverige har redan utvisat flera unga människor till Afghanistan, och för dem är det kanske redan för sent. Det är en skam, som kommer att följa oss för all framtid.

Men de ungdomar som fortfarande finns i Sverige, de är många tusen, har vi fortfarande alla möjligheter att behandla anständigt.

Det vore skandal om ett enda flygplan till lyfter mot Afghanistan med unga människor vars framtid vi därmed slår sönder. Sverige är bättre än så, Migrationsverket borde också vara det.

