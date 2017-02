Sofia Mirjamsdotter: Våra tonåringar vaknar för tidigt på morgonen

När skolresultaten sjunker är det rimligt att ta till alla till buds stående medel för att förbättra dem. Det är ingen enkel sak, givet att orsaken inte är en enda utan flera, ibland helt oberoende av varandra.

Men det finns åtgärder som både är relativt enkla att genomföra och som dessutom visat sig fungera bra. En sådan är att senarelägga skoldagen för tonåringar, alltså elever i högstadiet och gymnasiet. Det skulle naturligtvis inte lösa alla problem, men det har visat sig att koncentrationen ökar och tröttheten minskar hos elever som inte jagas upp ur sängen för tidigt på morgonen. En timmes förskjutning räcker för att förbättra både hälsan och skolresultaten.

I Norrköping utreds just nu ett förslag om att göra just detta för kommunens gymnasieelever. Förutom att det skulle gynna de tonåringar som på grund av förändrad dygnsrytm har svårt att ta sig upp på morgnarna ser man också vinster i bättre utnyttjande av skollokalerna och jämnare passagerartillströmning i kollektivtrafiken som har hög belastning under morgontimmarna.

Det borde vara helt okontroversiellt, men har naturligtvis mött protester. Föga förvånande är många av dem som ifrågasätter förslaget äldre personer som argumenterar utifrån sin egen ungdom då de var tvungna att gå till jobbet halv sju på morgnarna och att det inte gick någon nöd på dem för det.

Andra menar att ungdomarna genom att börja nio på morgonen i stället för åtta skulle bli curlade och få svårt att klara att ta sig till jobbet i tid senare i livet.

Många tycks tro att det helt enkelt handlar om att få ungdomarna att lägga sig i tid, och skyller på de smarta telefonerna som vore de orsak till att eleverna har svårt att ta sig upp på morgonen.

De flesta avfärdar helt den forskning som finns om tonåringars förändrade dygnsrytm och sovmönster. Kritiken bygger på tyckande och känslor.

Men bara för att någon fick stryk i hela sin uppväxt och "klarade sig bra" så är det inte bra att ge barn stryk. Lika lite som det är rimligt att påstå att det är karaktärsdanande att gå upp tidigt även fastän forskningen pekar på motsatsen.

De flesta torde hålla med om att skolan precis som lagen föreskriver ska utgå ifrån beprövad vetenskap, både när det kommer till innehållet i undervisningen och hur den är utformad. Experiment i all ära, vissa saker vet man och då är det enkelt att utgå från dem. Därför är det på tiden att det här experimentet med att köra upp trötta tonåringar i ottan i något slags uppfostringssyfte och luthersk anda upphör genast. Det fungerar helt enkelt för dåligt.

Även andra kommuner bör göra som Norrköping och åtminstone utreda konsekvenserna av att låta gymnasieelever och även högstadieelever börja skoldagen någon timme senare. Att det dessutom kan ha vinster i form av att eleverna generellt mår bättre låter ju nästan för bra för att vara sant, men faktum är att depressionerna minskar bland de skolungdomar som får sova en timme extra på morgonen.