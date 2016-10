Statligt baggböleri är ett hot mot äganderätten

I Jokkmokk är den privat ägda skogen på väg att försvinna. Staten har redan tagit över hälften av markarealen I Jokkmokks kommun, med motiv om att bilda naturreservat.

– Vi måste lyfta blicken. Det här är vår möjlighet att skapa ett Amazonas i Jokkmokk, säger länsstyrelsens handläggare i en intervju på Svenskt Näringslivs hemsida.

Låt oss i stället sänka blicken, nedanför handläggarens drömslott står privata markägare som förlorat sin mark. En av skogsägarna fick veta att naturreservatet skulle omfatta även hans mark först när han såg det på en skylt. Sen kom brevet: 44 hektar skogsmark, 2 200 kubikmeter slutavverkningsskog ska lösas in. Den beräknade ersättningen landade på 160 000 kronor, alltså 72 kronor per kubikmeter. I den närliggande allmänningen fick man däremot ett mycket bättre erbjudande: 305 kronor per kubikmeter.

I Jokkmokk är det gamla begreppet baggböleri återupplivat. Är det statligt baggböleri under täckmanteln av ett miljöintresse som vi ser? De statliga tjänstemännen från Skogsstyrelsen super inte ned sina offer I Jokkmokk. Men skogsägarna fråntas sin mark till en spottstyver av dess värde. Att då sitta nykter vid köksbordet är en klen tröst för skogsägaren som förlorat sin mark. Sitt levebröd, arv eller pension.

Att drömma om Amazonas i Jokkmokk är tragikomiskt. Amazonas förbannelse har historiskt varit just allmänningens tragedi där ingen känner ansvar för skogen eftersom det som ägs gemensamt lika gärna kan sägas ägas av ingen. I kontrast till allmänningens förfall i Amazonas med skövlade regnskogar står det svenska skogsbruket. Genom en bas av privata skogsägare har vi i dag 23 miljoner hektar skog. Ett fördubblat virkesförråd på 90 år. 70 000 sysselsatta och ett exportvärde på 127 miljarder kronor. Den som äger något, förvaltar och vårdar sin egendom av ett ekonomiskt egenintresse. Det egenintresset är förklaringen bakom att Sverige kombinerar miljömässig hållbarhet med tillväxt.

Frågan återstår: Varför naturreservat? I Sverige finns det över 3 799 naturreservat. Det kan vi jämföra med de cirka 2 200 naturreservaten i USA, och kring 1500 i Polen. Enbart i Norrbotten finns 315 naturreservat, att jämföra med England som har 215 nationella naturreservat. I Jämtland har vi kring 100, alltså lika många som i Ryssland. I Tyskland finns det fler naturreservat än vad vi har i Sverige, över 5000. Betänk då att Tyskland och andra europeiska exempel som Storbritannien och Polen är folkrika länder där naturreservat garanterar allmänheten tillgång till natur. Däremot, behövs verkligen denna aggressiva expansion av naturreservat i Sverige? Enligt uppgifter från Skogsstyrelsen har vi ungefär 2,5 hektar skog per person. Det är nog så mycket mark, dessutom under skydd av allemansrätten, för att människor ska få sin själavårdande kontakt med naturen.

Avskaffa inte det privata skogsägandet genom statligt baggböleri. Just nu håller staten på att lösa ut Norrlands största tillgång.