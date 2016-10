Stefan Löfvens (S) otydlighet kom till sin rätt under besöket till Saudiarabien

Saudiarabien är Sveriges viktigaste handelspartner i Mellanöstern. Där hämtar svenska företag exportvärden på omkring 11 miljarder kronor per år. Den regelrätta uppläxning landet fick av utrikesminister Wallström (S) förra året har inte kommit utan konsekvenser: Under det första halvåret minskade exportintäkterna med 18 procent, under 2015 med 6,5 procent. Att en försoningsresa arrangerades var därför inte särskilt förvånande.

Efter statsministerns besök till Saudiarabien tillsammans med Wallenbergarna och det svenska näringslivet kan man konstatera att Löfvens otydlighet kom till sin rätt. Citat i urval och frågorna han inte behövde svara på:

– Vi redogör väldigt tydligt för de svenska ståndpunkterna. Den svenska regeringen redogör däremot inte vad dessa ståndpunkter är när media frågar.

– Vi kommer att vara tydliga med vad vi tycker om både dödstraff och kroppsstraff.Lita på honom.

– Jag tänker inte sätta etiketter på länder. Återigen duckar en svensk statsminister på frågan om Saudiarabien är en diktatur.

– Det är viktigt för kvinnors rättigheter att de förbättras över hela världen. Men jag ser också tecken på, i ljuset av deras vision 2030, att här kan också finnas möjligheter till förbättringar. Han ser att det finns möjligheter till förbättringar för kvinnor i Saudiarabien. En knivskarp iakttagelse! Saudiarabiens ambition är att dessa förbättringar ska vara genomförda senast 2030, inom ramen för regeringsprogrammet Vision 2030. Handlar det om ett ambitiöst program? Nej.

Stefan Löfven är en otydlig politiker. Det är en rättvis beskrivning. Om något har den kommunikativa otydligheten skadat hans politiska ledarskap, delvis också regeringens trovärdighet, något han fått utstå mycket kritik för.

Men i mötet mellan en snuskigt rik medeltida diktatur där kvinnor inte får köra bil och Sveriges hurtiga kamp för mänskliga rättigheter så kommer statsministern till sin rätt. Wallenbergarna behövde aldrig knapra på hjärtmedicin under mötet med saudiska prinsar eftersom det friktionslösa nonsens Löfven ger till svar på journalisters frågor inte skiljer sig från det friktionslösa nonsens han lämnar till svar i Sverige. Med undantag för när statsministern tappar humöret i partiledardebatter.

Därför uppfattas inte statsministern som feg eller undflyende när han svarar på tuffa frågor om Saudiarabien. Löfven är helt enkelt Löfven – och när 11 miljarder och relationen till den muslimska världen står på spel då är han den rödgröna regeringens bästa ambassadör i mötet med Saudiarabien.