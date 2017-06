Vänsterns Trump samlade motstånd mot Torypartiet

Valet i Storbritannien bjöd på samma sorts oväntade överraskning som Brexitomröstningen fast åt andra hållet. Theresa May kommer få svårt att bilda regering eftersom hennes parti inte har en majoritet i parlamentet och Labourpartiet under Jeremy Corbyn gick framåt. Trots att Torypartiet under Mays ledning lämnar mycket till övers att önska är detta val dåligt för Storbritannien.

Med en politik baserad på nostalgi och enkla lösningar är Jeremy Corbyn den brittiska vänsterns motsvarighet till Donald Trump. Hans inställning kan sammanfattas som att allt ska lösas genom nationaliseringar och att Storbritannien var som bäst på 1970-talet. Men han har satt ord på många människors missnöje med Torypartiet och det spelar stor roll i ett majoritetsvalsystem.

Vad som vidare kan noteras är att de EU-vänliga Liberaldemokraterna förvisso bara gick framåt med 4 parlamentsledamöter, men att en stor del av Labours nya parlamentsledamöter var positiva till att stanna i EU. Därför går det att dra slutsatsen att den sida som röstade nej i folkomröstningen nu valde att rösta mot Torypartiet.

Precis som sin företrädare David Cameron satsade Theresa May allt på ett kort och förlorade. Det återstår att se om hon sitter kvar som premiärminister eller om hon utmanas av exempelvis utrikesministern Boris Johnson. När det gäller politiker så är valets riktige segrare Jeremy Corbyn som var uträknad från början och har haft hela etablissemanget emot sig. Det betyder dock inte att han står för bra politik. Men det visar faran i att som Torys få valet till att enkom handla om partiledaren och instå för en egen politik.

Det fanns uppenbarligen många människor som ogillade Theresa May och som tyckte att Corbyn trots alla hans fel och brister förtjänade en chans. Men den stora frågan är vad som kommer hända nu. Det troliga alternativet är att May försöker forma någon form av koalition eller regera i minoritet och i och med Brexit kan Storbritannien verkligen återgå till en form av 1970-talspolitik då landet välförtjänt kallades för "Europas sjuke man".