Vi behöver inte marknadsdominerande public service

Ett presstödsystem borde vara temporärt och finnas som komplement under en tid där staten arbetar fram villkor för journalistisk verksamhet så att branschen kan stå på egna fötter. I stort delar jag Tidningsutgivarnas recension av Medieutredningen. Bra med utredning om skärpta straff för hot mot journalister, bra att oberoendet till staten ökar. Det är också bra med en avskaffad reklamskatt – ifall det blir verklighet. Men förslaget om nytt presstöd, omdöpt till det bredare begreppet mediestöd oroar mig. Breddningen kan innebära ett stöd som är mer konkurrensneutralt på mediemarknaden. Samtidigt är det uppenbart att mer innovativ verksamhet kommer gynnas av ett sådant system och pappersberoende presstödstidningar kommer ha svårt att hänga med i dragkampen. Att mediebranschen är satt under förvandling har varit klart under lång tid. Vem som bäst förmedlar kvalitativ journalistik i framtiden måste inte nödvändigtvis vara tidningar. Men det tillagd finns det ingen anledning för staten att gå in och erbjuda stöd till nya aktörer som prövar nya affärsmodeller. Nystartade företag som vill utmana mediemarknaden med nyskapande nyhetsförmedlingen kommer attrahera riskvilligt privat kapital. Jag hade hellre sätt ett förstärkt stödsystem till hjälp för de andratidningar och presstödstidningar som har svårt att klara lönsamheten i dag. I vart fall temporärt tills dess att mediebranschen är förbi den här omställningsprocessen från lönsam papperstidning till lönsam, ja vadå?I stället föreslår Medieutredningen att det bildas ett fjärde public servicebolag. Det fjärde public servicebolaget ska finansieras genom att flytta 6-10 procent av budgeten från Sveriges television, Sveriges radio och Utbildningsradion. Dessa medel hade i stället kunnat tillföras ett presstödsystem i syfte att säkra upp lokal journalistik på glesbygd. I mitt stilla sinne trodde jag att uppgiften för public service var att vara marknadskompletterande, inte marknadsdominerande. Risken är uppenbar att en mångfald av privata medieaktörer ersätts av en cementerad public servicenärvaro. Det vore en väldigt tråkig utveckling. Journalistik fungerar bäst när aktörer kan komplettera och pröva varandra.