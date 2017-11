Mordmisstänkta jämtländskan överklagar häktning till Högsta domstolen

Högsta domstolen har ännu inte tagit ställning till överklagan som kom in under tisdagen.– Polisen hittade inget DNA under mina fingernaglar när de grep mig efter mordet, förklarade kvinnan över telefon när hon var på flykt.

Det är en omständighet som både hon och advokaten nu tycker är en anledning till att hon ska släppas på fri fot.

Kvinnan förnekar att hon mördat mannen. I överklagan skriver advokaten att handskarna som kvinnan bar vid mordet inte varit i kontakt med den strypta 43-åringens halls.

Dessutom anser advokaten att uppgifterna från Andreas Erlander och den medåtalade 41-åriga kvinnan är motstridiga och inte går ihop.

– Det finns chattmeddelanden mellan mig och den mördade som hade varit till fördel för mig om de visats. Men åklagarna har valt att inte ta fram dem under förhandlingen, sade kvinnan till NA.

Enligt överklagan är det en stor brist i utredningen att åklagarna inte valt att hämta den informationen från Facebook.

Advokaten avslutar överklagan med att skriva att det "mot den bakgrunden torde det inte föreligga sannolika skäl för mord".

Mordet i Ställdalen - Detta har hänt

En 43-årig man ströps till döds i mars i år i en lägenhet i Ställdalen. Samma dag greps den 30-åriga kvinnan som själv larmat polisen.

En månad senare greps även en tidigare dömd mördare, Andreas Erlander, och en 41-årig kvinna, misstänkta för inblandning i mordet.

Örebro tingsrätt dömde i september Andreas Erlander till livstids fängelse. Åklagaren yrkade samtidigt på att 30-åringen skulle dömas till 18 års fängelse eller livstid.

Den 30-åriga kvinnan släpptes överraskande ut ur häktet i väntan på dom – och dömdes senare tillsammans med 41-åringen till ett års fängelse för skyddande av brottsling.

Domen överklagades och i efter att förhandlingarna avslutats i hovrätten beslutades det på nytt att 30-åringen skulle häktas.

Kvinnan greps av polisen i måndags och fördes till häktet.

