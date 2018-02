Estelle Alphand bytte landslag – gör OS-debut för Sverige: "Inte så negativa som i Frankrike"

Estelle Alphand har haft en lysande vinter i Sverige, med fina resultat på världscupen. Som bäst har hon placerat sig på en 5:e plats i världscupen och blev i början av januari uttagen till OS-truppen som nu är på plats i Sydkorea.

Läs också: Efter skrällarna – nu tas Alphand ut till OS

I somras bestämde sig Estelle Alphand för att byta landslag, och sedan dess tycker hon själv att hon fått ut mer ur sina tävlingar. En av de bidragande orsakerna till det är den svenska attityden som skiljer sig från den franska.

– Det är en helt annan mentalitet i Sverige, tränarna är mycket lugnare vilket känns jättebra. De är inte så negativa som i Frankrike. När man tränade så var det aldrig bra, det var lite så, säger Estelle Alphand till SportExpressen.

Ytterligare en förändring som Alphand gjorde i samband med bytet av landslag, var att ta hjälp av en mental tränare.

– Vi har förändrat lite, vilket jag tror har varit en stor del av åkningen. Det har gett mig mycket förtroende att bara veta att jag inte är dålig, att jag kan. När man kommer på den här nivån avgör det mentala om man åker snabbt eller inte, säger Alphand till Expressen.

Den mentala tränaren och det nya landslaget har gett resultat. Tre topp tioplaceringar under världscupen i vinter, och kanske blir det just Estelle Alphand som står på pallen under morgondagens storslalom.

– Hittar jag bra tajmning kommer det gå jättebra. Jag tror att backen passar mig, säger Estelle Alphand till SportExpressen.

