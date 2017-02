Revanschen uteblev för Kajsa Kling i VM – åkte ur i super-G: "Kan inte ta in en sådan miss"

Åres Kajsa Kling hade en kanonstart på säsongen med en femteplats i störtlopp och fjärdeplats i super-G. Därefter har toppresultaten uteblivit fram till senaste veckorna.

VM skulle ha kunnat bli den stora revanschen på säsongen.

Men super-G vill nog 28-åringen helst dra ett streck över.

Efter en snabb start så tappade hon mer och mer och började hamna utanför den linjerade banan i svängarna. Till slut hamnade hon på fel sida om en port och åkte ur.

– Snöbollseffekten blev större och större ju längre hon åkte och till slut gick det inte, säger TV4:s och C Mores expert Mikael Junglind.

– Det finns ingen plats att plocka in en sådan miss. Till slut kommer du till en "point of no return".

Hon var inte ensam om att åka ur. Det gjorde även amerikanske stjärnan Lindsey Vonn.